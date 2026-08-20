ĐT Việt Nam có mặt tại Bangkok, chờ đại chiến chung kết với Thái Lan

ANTD.VN - Chiều 20-8, ĐT Việt Nam đã đặt chân tới Bangkok, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với đội chủ nhà Thái Lan. Di chuyển ngay sau khi đánh bại Malaysia, ưu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik là hồi phục thể trạng trước khi bước vào buổi tập duy nhất trên sân Rajamangala.

ĐT Việt Nam khởi hành từ Hà Nội lúc 12h45 ngày 20-8. Chuyến bay diễn ra thuận lợi và đưa đội tuyển tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi sau đó không lâu.

Do lượng hành khách tại sân bay khá đông, toàn đội mất gần một giờ để hoàn tất thủ tục nhập cảnh trước khi di chuyển về nơi lưu trú.

ĐT Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi (Ảnh: VFF)

Không khí trong đội khá thoải mái sau khi ĐT Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỉ số 4-0 ở bán kết. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng được gác lại để toàn đội tập trung cho mục tiêu quan trọng hơn: bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Thời gian chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi không nhiều. ĐT Việt Nam vừa thi đấu trận bán kết lượt về với Malaysia tối 19-8, sau đó lập tức di chuyển sang Thái Lan trong ngày 20-8. Vì vậy, Ban huấn luyện ưu tiên tối đa cho việc hồi phục.

Toàn đội thoải mái và tự tin bước vào chung kết (Ảnh: VFF)

Sau khi ổn định chỗ ở, các cầu thủ được nghỉ ngơi và thư giãn nhằm tái tạo năng lượng. Đây cũng là quãng thời gian cần thiết để những cầu thủ vừa trải qua trận đấu căng thẳng tại Mỹ Đình lấy lại thể trạng tốt nhất.

Theo kế hoạch, chiều 21-8, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên sân Rajamangala. Đây đồng thời là buổi tập chính thức cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào trận chung kết lượt đi.

Rajamangala cũng là nơi ĐT Việt Nam từng đăng quang ASEAN Cup 2024 sau khi đánh bại Thái Lan. Hai năm sau, thầy trò ông Kim trở lại sân đấu này với mục tiêu tiếp tục bảo vệ ngôi vương khu vực.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 22-8 trên sân Rajamangala. Bốn ngày sau, hai đội sẽ tái đấu lượt về tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 20h ngày 26-8.