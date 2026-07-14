ANTD.VN - Chiều 14-7, đội tuyển Việt Nam trở về nước sau hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, khép lại giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm ASEAN Cup (AFF Cup) 2026. HLV Kim Sang-sik cũng chính thức hoàn thiện danh sách 26 tuyển thủ tham dự giải đấu khu vực.

Biến động cuối cùng của đội tuyển đến từ trường hợp trung vệ Lê Ngọc Bảo, do chấn thương bàn chân không kịp bình phục. Trước đó, tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô cũng phải rút lui vì chấn thương trước khi toàn đội lên đường sang Hàn Quốc.

ĐT Việt Nam chốt danh sách dự ASEAN Cup 2026

Sau hai trường hợp không may kể trên, danh sách đội tuyển Việt Nam còn đúng 26 cầu thủ - con số trùng với quy định đăng ký chính thức của AFF Cup 2026. Trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan, khả năng HLV Kim Sang-sik điều chỉnh nhân sự vào phút chót gần như không còn.

Danh sách lần này tiếp tục cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ngoài ra, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong danh sách 26 cầu thủ là sự xuất hiện của ba cầu thủ nhập tịch - con số nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam tham dự một kỳ AFF Cup.

Ba cái tên gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đều được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho đội tuyển ở giải đấu năm nay.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17-7. Một ngày sau, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với Myanmar. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng để Ban huấn luyện kiểm chứng lối chơi, rà soát lần cuối về chiến thuật cũng như giúp các cầu thủ hoàn thiện trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu.