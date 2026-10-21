Đột kích kho hàng của 'bố già' vùng biên, thu 30 tấn pháo các loại

ANTD.VN - Lực lượng chức năng hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) vừa phối hợp phá đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo trái phép từ Lào vào Việt Nam, bắt 3 đối tượng người Lào, thu giữ khoảng 30 tấn pháo các loại.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng phá thành công đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam

Lực lượng ban chuyên án tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1.120 thùng pháo với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn.

Đối tượng A Mày có biệt danh "bố già đường biên"

Lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp các đối tượng liên quan bỏ trốn vào rừng. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai điều tra truy xét và bắt giữ các đối tượng.

Đến ngày 19-10, lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt của vụ án gồm A Mày (SN 1962, biệt danh "bố già đường biên"), Thạo A Lăm (SN 1983), Thạo Đỏ (SN 1981, cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet).

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Tang vật của vụ án

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác định, với 30 tấn tang vật, đây là chuyên án về pháo lớn nhất từ trước đến nay. Đơn vị này phối hợp cùng Công an tỉnh Savannakhet tiêu hủy toàn bộ tang vật. Cùng với đó, tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.