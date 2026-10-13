Động Lực – người bạn bền bỉ đồng hành cùng bóng đá học sinh Thủ đô

ANTD.VN - Có những hành trình được tính bằng những con số. Nhưng cũng có những hành trình được đo bằng ký ức, bằng những mùa giải, những trận cầu và bằng niềm vui của hàng nghìn học sinh trên sân bóng.

Hành trình 25 năm liên tục đồng hành cùng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức của Tập đoàn Thể thao Động Lực là một hành trình như thế.

Suốt một phần tư thế kỷ, những trái bóng mang thương hiệu Động Lực đã vui cùng những bước chân của các em trên các sân cỏ học đường. Từ những ngày đầu của giải cho đến hôm nay, Động Lực vẫn bền bỉ đồng hành, cung cấp những trái bóng chất lượng phục vụ giải đấu – một sự gắn bó không phải bằng một mùa giải, mà bằng 25 mùa giải liên tiếp.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội tròn 25 năm tuổi

Từ một giải đấu đến ngày hội bóng đá học đường

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức đã trở thành một sân chơi quen thuộc đối với nhiều thế hệ học sinh Thủ đô suốt 25 năm qua. Kể cả nhưng thời điểm khó khăn nhất, Động Lực vẫn sát cánh cùng BTC giải, góp phần làm nên sự thành công chung.

Năm nay, giải quy tụ 130 đội bóng đến từ các trường THPT ở nội và ngoại thành Hà Nội. Con số ấy cho thấy sức hút đặc biệt của bóng đá trong môi trường học đường. Ở đó, các cầu thủ không phải những ngôi sao chuyên nghiệp. Họ là những nam sinh vẫn ngày ngày đến trường, học tập, vui chơi và dành những khoảng thời gian sau giờ học cho niềm đam mê với trái bóng.

Có em bước ra sân với giấc mơ trở thành cầu thủ. Có em đơn giản chỉ muốn được cùng bạn bè khoác lên mình màu áo của trường và tận hưởng niềm vui thi đấu. Nhưng dù mục tiêu khác nhau, các em đều có chung một điều: được sống hết mình với bóng đá và tuổi trẻ. Và trái bóng Động Lực đã trở thành người bạn không thể thiếu được tại giải đấu và trong những cuộc chơi hàng ngày của các em.

Tập đoàn Thể thao Động lực bền bỉ đồng hành cùng giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô suốt 25 mùa giải qua. Trong ảnh: Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn thể thao Động Lực Mai Thế Hưng trao bóng thi đấu cho đại diện trọng tài làm nhiệm vụ tại giải

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Năm nay, số đội tham gia đông kỷ lục, nên nhu cầu về số lượng bóng tập luyện cho 130 đội và bóng thi đấu cho hơn 260 trận đấu rất nhiều. Trong khi đó, cùng thời gian này các giải bóng đá chuyên nghiệp và giải bóng đá phong trào trong cả nước đang vào mùa thi đấu nên có lúc khan hiếm bóng tạm thời.

Ông Mai Thế Hưng, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn thể thao Động Lực cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy giá trị lâu dài của giải bóng đá học đường có sức lan tỏa, dù đó không phải là sân chơi chuyên nghiệp. Sau giải đấu, bóng Động Lực còn được lăn trong từng ngõ xóm, đường phố ở các cuộc chơi của các em hàng ngày. Do vậy, bằng mọi giá, chúng tôi phải đẩy nhanh tốc độ sản xuất bóng để cung cấp kịp và đầy đủ cho sân chơi của các em…”

25 năm – giá trị của sự đồng hành bền bỉ

Trong thể thao, không có một doanh nghiệp nào tài trợ cho một giải đấu bền bỉ 25 năm liên tục. Đó là niềm tin và trên hết, đó là trách nhiệm của một doanh nghiệp thể thao đối với cộng đồng.

Với Động Lực, trái bóng không đơn thuần là một sản phẩm thể thao. Mỗi trái bóng được đưa vào giải đấu còn là một phần của sân chơi, nơi những học sinh được rèn luyện sức khỏe, tinh thần đồng đội, ý chí thi đấu và cách ứng xử trong thể thao.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể thao, Động Lực hiểu rằng sự phát triển của thể thao không thể chỉ bắt đầu từ những sân vận động lớn hay những giải đấu chuyên nghiệp. Nó phải bắt đầu từ trường học, từ những sân bóng nhỏ và từ niềm đam mê của các em học sinh.

Bởi vậy, việc Động Lực đồng hành với Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội trong suốt 25 năm không chỉ có ý nghĩa về mặt thương hiệu. Đó còn là một cách doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của mình thông qua thể thao.

Những trái bóng chất lượng được đưa vào giải đấu giúp các cầu thủ học sinh có điều kiện thi đấu tốt hơn. Nhưng điều đáng quý hơn là phía sau mỗi trái bóng ấy là một thông điệp: Hãy để trẻ em được chơi thể thao, được vận động, được cạnh tranh lành mạnh và được lớn lên cùng những giá trị đẹp của thể thao.

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25 năm và những mùa ký ức

25 năm là đủ dài để một thế hệ học sinh trở thành những người cha, người mẹ. Có những cầu thủ từng thi đấu tại giải cách đây hàng chục năm, hôm nay có thể đã đưa con mình đến trường và kể cho con nghe về những ngày tháng mình từng khoác áo đội bóng của trường.

Bóng đá vì thế tạo nên một sợi dây rất đặc biệt giữa các thế hệ.Và trong dòng ký ức ấy, những sân bóng học đường, những trận đấu, màu áo của các trường và cả những trái bóng Động Lực có thể đã trở thành một phần của tuổi trẻ.

25 năm là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng có lẽ điều ý nghĩa nhất không nằm ở việc nhìn lại đã đi được bao xa, mà là cùng hướng tới những mùa giải tiếp theo. Động Lực sẽ tiếp tục câu chuyện của mình bằng những trái bóng, bằng sự đồng hành và bằng niềm tin rằng: Muốn thể thao Việt Nam phát triển bền vững, hãy bắt đầu từ thế hệ trẻ.

Điều đáng trân trọng trong hành trình 25 năm của Động Lực là doanh nghiệp không chỉ hướng tới sự quan tâm đến những giải đấu đỉnh cao hay các sân chơi chuyên nghiệp. Ngay cả một giải bóng đá học sinh THPT – một sân chơi mang tính phong trào vẫn nhận được sự đồng hành bền bỉ của Động Lực suốt một phần tư thế kỷ.

Đó chính là một câu chuyện đẹp của Động Lực về sự gắn bó, trách nhiệm và tình yêu dành cho các em học sinh đang có sức lan tỏa và giá trị xã hội của bóng đá học đường từ rất sớm.