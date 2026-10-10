Động đất mạnh 7,6 độ richter gây cảnh báo sóng thần tại Panama

ANTD.VN - Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã xảy ra tại Panama, kích hoạt cảnh báo sóng thần dọc theo bờ biển phía Tây của Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Các ngôi nhà bị hư hại do động đất ở Panama City. Ảnh: EPA

USGS cho biết tâm chấn nằm gần mũi phía Nam của quốc gia Trung Mỹ này, cách cộng đồng hẻo lánh Pitaloza Arriba khoảng 14 km về phía Tây Nam.

Viện Khoa học Địa chất thuộc Đại học Panama thông báo trận động đất xảy ra ngay trước 13h (theo giờ địa phương) ngày 9-10, gần thị trấn Tonosí ở phía Nam. Viện này cũng cho biết một trận động đất thứ hai với cường độ 6,0 độ richter đã xảy ra ngay sau đó, vào lúc 13h22. Tính đến 13h30 chiều cùng ngày, đã có báo cáo về 13 dư chấn.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho biết ông đã yêu cầu một bộ trưởng chủ chốt kêu gọi người dân bình tĩnh. “Sự việc vừa xảy ra không nên bị lợi dụng để gây hoang mang và mất trật tự”, ông Mulino viết trên mạng xã hội X.

Tờ báo địa phương La Prensa đưa tin rằng trên khắp đất nước Trung Mỹ này, các tòa nhà, trường học và nhà dân đã phải sơ tán do “sự rung chuyển mạnh của mặt đất”. Những hình ảnh được La Prensa công bố cho thấy thiệt hại nghiêm trọng tại một số tòa nhà ở thành phố Penonomé, bao gồm Nhà thờ St. John Baptist. Các bức ảnh khác chụp lại cảnh một tuyến đường cao tốc ở phía Tây Thủ đô Panama ​City bị đứt gãy do động đất.

Hãng AP đưa tin, các tòa nhà bị rung lắc và người dân - trong trạng thái hoảng loạn thấy rõ - đã tập trung bên ngoài để chờ tin tức về tác động của trận động đất. USGS cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt sóng nguy hiểm dọc theo bờ biển của Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador và Mexico, mặc dù cảnh báo sóng thần đối với Chile đã được hủy bỏ vào lúc 16h18 (theo giờ địa phương).

Người dân tập trung bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Panama City sau trận động đất. Ảnh AP

Ông Omar Smith thuộc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia phát biểu trên kênh tin tức Telemetro Reporta rằng thiệt hại tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Trung Panama là Veraguas, Herrera và Los Santos. Ông nói rằng không có báo cáo về thiệt hại tại Thủ đô Panama City, nơi nổi tiếng với hàng trăm tòa nhà chọc trời.

Theo ông Smith, đã có báo cáo về một số trường hợp bị thương, bao gồm một người bị trúng mảnh vỡ từ công trình bị sập một phần tại thành phố Penonomé, cách Thủ đô khoảng 150 km.

Các hãng truyền thông địa phương đưa tin, Nhà thờ San Atanasio tại tỉnh Los Santos của Panama, đã bị sập. Tại những nơi khác, bao gồm tỉnh Veraguas, những vết nứt lớn đã xuất hiện dọc theo các tuyến đường.

Sân bay quốc tế Tocumen ở Panama City - một trong những sân bay nhộn nhịp nhất khu vực với hơn 20 triệu lượt hành khách vào năm 2025 - thông báo sẽ tạm thời ngừng hoạt động và kích hoạt các kế hoạch sơ tán. Sân bay cho biết hoạt động sẽ được nối lại sau khi các điều kiện an toàn được kiểm tra.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết trên mạng xã hội rằng ông đang “theo dõi sát sao các thông tin về trận động đất ở miền Nam Panama. Mỹ sát cánh cùng người dân Panama. Theo đề nghị của Chính phủ Panama, Bộ Ngoại giao Mỹ đang nhanh chóng huy động nguồn lực và nhân sự để hỗ trợ”.

Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama cho biết hoạt động vẫn diễn ra bình thường dọc theo tuyến đường thủy quan trọng này. Cơ quan này khẳng định ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của nhân viên, tàu thuyền và thủy thủ đoàn, đồng thời cho biết các đội ngũ kỹ thuật chuyên trách đang kiểm tra cơ sở vật chất để phát hiện các hư hại có thể xảy ra.