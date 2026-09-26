Đón sóng bất động sản Nam trung tâm Đà Nẵng, dự án nào lọt tầm ngắm?

ANTD.VN -Đóng vai trò bản lề giữa vùng lõi cũ và khu vực mở rộng hậu sáp nhập, Nam trung tâm Đà Nẵng đang dần trở thành cực phát triển mới khi hạ tầng liên tục hoàn thiện, dân cư đông đúc, hoạt động thương mại - dịch vụ gia tăng và hàng loạt tiện ích quy mô lớn được đầu tư.

Trong dòng chảy ấy, những dự án vừa hưởng lợi từ hạ tầng và cảnh quan khu vực, vừa nằm trong lõi các khu đô thị đa tiện ích, được kỳ vọng trở thành “tọa độ vàng” đón lớp cư dân mới và mở ra dư địa tăng trưởng cho bất động sản.

Nam trung tâm Đà Nẵng được định vị là cực tăng trưởng mới của “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Ảnh: Ánh Dương.

Từ những đô thị “sáng đèn”…

Một đô thị chỉ thực sự có sức sống khi những căn nhà sáng đèn, đường phố đông người qua lại, cửa hàng, cửa hiệu đông khách mỗi ngày và một cộng đồng cư dân thực sự thành hình. Với bất động sản, đây cũng là yếu tố quan trọng để phân định một “đô thị trên quy hoạch” và một “đô thị sống”.

Nam trung tâm Đà Nẵng là ví dụ tiêu biểu. Tại đây, diện mạo đô thị ngày càng rõ nét hơn khi Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới sau quá trình sáp nhập với Quảng Nam từ 1/7/2025. Nam trung tâm trở thành khu vực bản lề, đón dòng chảy phát triển của thời đại. Đặc biệt là khu vực phường Hòa Xuân – Ngũ Hành Sơn, quá trình mở rộng không gian đô thị được đẩy mạnh bởi hàng loạt công trình giao thông quan trọng như Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân vừa khởi công hồi tháng 8, cầu Đồng Nò 2 được khánh thành, thông xe qua sông Cổ Cò…, góp phần tăng cường kết nối khu vực phía Nam với trung tâm thành phố.

Sức hút của Nam trung tâm Đà Nẵng còn đến từ chất lượng sống. Đây là khu vực có lợi thế đặc biệt về cảnh quan với hệ thống sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa, sông Cổ Cò, tạo nên không gian phát triển rộng lớn so với khu trung tâm cũ, trong khi vẫn thuận tiện tiếp cận bãi biển, sân bay và các điểm đến du lịch nổi tiếng.

Nam trung tâm Đà Nẵng có lợi thế đặc biệt về cảnh quan với hệ thống sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa, sông Cổ Cò. Ảnh: Ánh Dương.

Tất cả góp phần thu hút dòng cư dân mới đổ về đông đúc hơn, kéo theo nhu cầu tìm kiếm không gian sống đáp ứng trọn vẹn mua sắm, ăn uống, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ phục vụ đời sống.

Tiêu biểu là khu đô thị Sun Riverpolis với quy mô 482ha tại phường Ngũ Hành Sơn với lợi thế gần sông, cận biển. Đây là mảnh ghép quan trọng của “Thành phố hội nhập Đông Nam Đà Nẵng”, được Tập đoàn Sun Group kiến tạo nhiều năm qua. Không chỉ phát triển nhà ở cho các gia đình trẻ và giới trí thức, hệ sinh thái này còn đang được bổ sung những thành tố quan trọng để hình thành cộng đồng cư dân hoàn chỉnh. Đó là công viên ven sông Hyde Park có quy mô 50ha – lớn bậc nhất miền Trung đã thành hình, hay hệ thống trường phổ thông liên cấp Edison Schools, dự kiến khai giảng năm học đầu tiên vào 2028…

Từ nơi có quỹ đất lớn thành nơi có cư dân, có tiện ích và có nhịp sống, bất động sản Nam trung tâm Đà Nẵng theo đó cũng bước vào chu kỳ phát triển mới, khi giá trị không chỉ được quyết định bởi khoảng cách tới trung tâm mà còn phụ thuộc vào khả năng tạo lập môi trường sống văn minh, chất lượng sống vượt trội.

Đến tọa độ vàng đón lớp cư dân mới

Sự xuất hiện của các khu đô thị có nền tảng hạ tầng và cộng đồng như Sun Riverpolis đang trở thành tọa độ vàng đón dòng cư dân mới. Trong đó các tổ hợp căn hộ được đầu tư bài bản sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ, giáo dục, giải trí và thương mại.

Tháp Mùa Xuân tọa lạc tại vị trí “siêu kết nối”, dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố, biển Sơn Thủy, Ngũ Hành Sơn... Ảnh minh họa: Sun Property.

Tại Sun Riverpolis, FourS Tower là phân khu cao tầng đầu tiên được phát triển ở khu vực lõi đô thị. Tổ hợp gồm 4 tòa tháp lấy cảm hứng từ 4 mùa, mỗi tòa cao 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, với shophouse tại tầng 1 và hệ tiện ích tập trung tại tầng 2. Đáng chú ý, tòa F2 - Tháp Mùa Xuân vừa ra mắt mang đến lựa chọn mới cho những người tìm kiếm không gian sống cao tầng giữa khu đô thị ven sông. Thay vì chỉ sở hữu một căn hộ, cư dân tại đây được thụ hưởng hệ sinh thái, nơi cảnh quan, tiện ích và các dịch vụ đô thị cùng tạo nên giá trị sống.

Về kết nối, tòa F2 - FourS Tower nằm tại ngã tư Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng, từ đó tiếp cận các trục giao thông kết nối với trung tâm thành phố, biển Sơn Thủy, Ngũ Hành Sơn, sân bay quốc tế Đà Nẵng và các đô thị lân cận.

Về cảnh quan, Tháp Mùa Xuân hưởng lợi từ công viên Hyde Park và sông Đô Tỏa gần kề. Thiết kế căn hộ có ban công mở ra tầm nhìn khoáng đạt, điều hướng ánh sáng và gió trời. Việc phần lớn căn hộ nằm ở hướng Đông Nam cũng tác động tích cực đến vi khí hậu trong không gian sống, mang lại sự thông thoáng, mát mẻ.

Căn hộ sở hữu ban công mở ra tầm nhìn khoáng đạt, điều hướng ánh sáng và gió trời. Ảnh minh họa: Sun Property.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích nội khu đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân gồm kids club, gym, spa, hồ bơi 4 mùa, không gian sinh hoạt cộng đồng và hệ thống shophouse khối đế.

Đáng chú ý, FourS Tower không phải mảnh ghép cao tầng duy nhất đang xuất hiện tại Nam trung tâm Đà Nẵng. Khi các dự án nhà ở tiếp tục được bổ sung, cùng với hạ tầng giao thông, trường học, thương mại và không gian công cộng, Nam trung tâm Đà Nẵng ngày càng gia tăng khả năng “tạo thị”, thu hút cư dân và vốn đầu tư.