Đối tượng trong vụ dùng ma túy uy hiếp “con nợ” gần 10 năm trước bị truy tố

ANTD.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (SN 1985, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” và tội “Giữ người trái pháp luật”.

Bị can Đào Hoài Điệp là đối tượng trong vụ giữ “con nợ” để đòi số tiền 700 triệu đồng, xảy ra cách đây gần 10 năm… Theo cáo trạng, chị Bùi Thị Thu H (SN 1983, trú tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vay nợ của Hà Phương Hạnh (SN 1979, trú tại tỉnh Bắc Ninh) 700 triệu đồng nhiều năm chưa trả.

Sáng 14-2-2017, tại quán Xanh (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội), các đối tượng là Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thanh Hà, Phùng Văn Lợi, Đào Hoài Điệp và một số người khác gặp chị Bùi Thị Thu H để yêu cầu trả khoản nợ 700 triệu đồng nói trên cho Hạnh.

Ảnh minh họa.

Do chị H chưa có tiền trả, Điệp đã tát chị H, Dung và Lợi chửi, đe dọa, yêu cầu bị hại gọi điện cho chồng là anh Trần Quang H mang tiền đến trả nợ, nếu không sẽ không cho “con nợ” về.

Trong thời gian chờ anh H đến, Lợi bảo Hiền (hoặc Huyền, chưa rõ nhân thân) chuẩn bị một gói giả ma túy cho vào túi xách của chị H nhằm để chị này sợ hãi và buộc phải trả tiền. Sau đó, Hiền (hoặc Huyền) đi ra ngoài rồi quay lại và mang theo một bọc bên trong có 4 túi nilon chứa heroin với tổng khối lượng là 76,804 gram và yêu cầu người phụ nữ tự cho vào túi xách.

Trong khi đó, đối tượng tên Dung dùng điện thoại ghi lại hình ảnh này nhằm đe dọa chị H bằng việc sẽ báo Công an về việc chị H tàng trữ ma túy, nếu người phụ nữ không trả tiền.

Trưa hôm đó, anh H đến quán Xanh và bị nhóm này đánh. Anh H đồng ý cầm cố xe ô tô để lấy tiền trả nợ. Do chiếc xe đang mua trả góp nên đối tượng tên Dung không đồng ý nhận xe và tiếp tục yêu cầu chồng “con nợ” đi lo tiền trả nợ.

Chiều cùng ngày, nhóm Điệp đưa chị H sang quán karaoke Ruby gần đó để tiếp tục chờ anh H mang tiền đến. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi anh H gọi điện thông báo mang tiền đến, Lợi bảo Điệp và một đối tượng trong nhóm xuống đón anh H.

Lúc gặp nhau, anh H nói tiền đang để tại nhà nghỉ. Khi Điệp và Hùng đang chuẩn bị cùng anh H đi taxi đến lấy tiền thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện.

Năm 2019, nhóm đồng phạm với Đào Hoài Điệp bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội và sau đó là Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử, tuyên phạt các mức án từ 7 năm 6 tháng tù đến 13 năm 3 tháng tù về các tội “Cướp tài sản”, “Giữ người trái pháp luật”.

Riêng Đào Hoài Điệp có biểu hiện mắc bệnh tâm thần, đã được đưa đi trưng cầu giám định pháp y tâm thần và bị xác định là mắc “bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp”. Sau đó, bị can được đưa vào điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1.

Tháng 3-2026, Điệp trốn khỏi bệnh viện và sau đó bị Cơ quan điều tra bắt, tạm giữ để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bản Giám định pháp y tâm thần ngày 12-6-2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận, bệnh tình của bị can Điệp “ở giai đoạn ổn định (khỏi bệnh), đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh”.

Do đó, ngày 25-6-2026, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Đào Hoàng Điệp về 2 tội bị truy tố.