Đội tàu bay thương mại của Việt Nam đang có quy mô thế nào?

ANTD.VN - Cục Hàng không Việt Nam thông tin, tính đến ngày 22/9, cả nước có 258 máy bay đang đăng ký quốc tịch Việt Nam thuộc 13 doanh nghiệp, gồm 6 hãng hàng không thương mại và 7 hãng hàng không chung, hàng không chuyên dụng và đào tạo.

Trong đó, số lượng máy bay thương mại của các hãng là 231 máy bay, còn lại là trực thăng, hàng không chung, thủy phi cơ...

Vietjet dẫn đầu với 107 máy bay, gồm 16 Airbus A320, 83 Airbus A321 và 8 Airbus A330. Đáng chú ý, trong tháng 9, hãng tiếp tục tiếp nhận thêm máy bay Airbus A330 thân rộng, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế và nhu cầu vận chuyển dịp cuối năm.

Ngoài ra, Vietjet hiện có hơn 400 máy bay đặt hàng từ Airbus và Boeing, với kế hoạch nâng đội bay lên 400 - 500 chiếc trong 10 năm tới song song với tham vọng phát triển thêm các lĩnh vực như bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất...

Vietnam Airlines đứng thứ 2 với 94 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 59 Airbus A321, 14 Airbus A350 và 17 Boeing 787.

Đầu tháng 9, Vietnam Airlines và Airbus ký biên bản ghi nhớ về 5 máy bay thân rộng Airbus A350-900. Số máy bay này dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2033 - 2034. Nếu tính cả công ty con là Pacific Airlines (3 chiếc Airbus A321), VASCO (6 máy bay) thì Vietnam Airlines Group đang sở hữu 103 máy bay.

Hàng không thương mại của Việt Nam đang sở hữu 231 tàu bay

Như vậy, hai "ông lớn" Vietjet và Vietnam Airlines Group đang sở hữu 201 trong tổng số 258 tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tương đương hơn 81,3%.

Song, "tân binh" Sun PhuQuoc Airways mới là cái tên gây chú ý nhất trên thị trường hàng không Việt Nam và khu vực khi liên tiếp nhận tàu bay mới, tăng đội tàu bay lên ngày một hùng hậu dù mới ra mắt thị trường khoảng 10 tháng.

Đến nay, Sun PhuQuoc Airways đang sở hữu 21 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 16 Airbus A321 và 1 Airbus A330.

Hãng vừa tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên và đặt mục tiêu nâng đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào cuối năm 2027, 100 chiếc vào cuối năm 2030 và 200 chiếc vào cuối năm 2035.

Đứng thứ tư là Vietravel Airlines mới tiếp nhận thêm một Airbus A321 hôm 21/9, nâng đội bay lên 5 chiếc, gồm 1 Airbus A320 và 4 Airbus A321.

Bamboo Airways sau hàng loạt khó khăn về tài chính phải trả lại các máy bay, hiện chỉ còn 1 máy bay A321, ít hơn cả Pacific Airlines.

Ngoài 6 hãng đang khai thác thương mại, Việt Nam hiện có 7 doanh nghiệp hàng không khai thác lĩnh vực hàng không chung.

Ba doanh nghiệp có 5 máy bay gồm Hàng không Hải Âu và Hàng không Bầu Trời Xanh. Sun Air và Đào tạo Bay Việt mỗi đơn vị có 2 máy bay. Hàng không Tre Việt và Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt mỗi đơn vị có 1 máy bay.

Đội tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam hiện đang được cơ cấu theo hướng hiện đại hóa và tiết kiệm nhiên liệu, gồm nhiều dòng máy bay thế hệ mới, từ Airbus A320, Airbus A321 đến các máy bay thân rộng Airbus A330, Airbus A350, Boeing 787, cùng máy bay thương gia, chuyên dụng và phục vụ đào tạo.