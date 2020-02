ANTD.VN - Chuột rút là một bệnh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào với bất kỳ ai nhưng có thể gây tử vong đối với một số trường hợp như vận động viên bơi lội, vận động viên leo núi, lái xe đường trường, thợ lặn hoặc phi công lái máy bay do không thể xử trí kịp.

Nguyên nhân gây chuột rút

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây bệnh như hoạt động thể lực trong thời tiết nắng nóng (chơi thể thao, lao động nặng...) làm cho lượng mồ hôi bài tiết quá nhiều mà không được bù đắp hoặc bù đắp nhưng không đủ. Chuột rút đêm là nguyên nhân được cho là do cơ bị mệt mỏi và rối loạn thần kinh. Chuột rút ban đêm ở thai phụ thường gặp ở bắp chân do người có nồng độ nước và muối khoáng trong cơ thể thay đổi thất thường hoặc do tăng áp lực lên thần kinh vùng chậu hông.

Ngoài ra, chuột rút có thể xảy ra ở những người mắc bệnh đái tháo đường, bệnh tuyến giáp trạng, rối loạn chuyển hóa, rối loạn thần kinh thực vật (hay ra mồ hôi và ra liên tục cả ban ngày lẫn ban đêm) hoặc chuột rút xảy ra ở những người bệnh đang dùng một số thuốc như thuốc hạ huyết áp, thuốc lợi tiểu, thuốc điều trị bệnh tâm thần, thuốc điều trị cholesterol máu cao, insulin điều trị đái tháo đường, một số thuốc ngừa thai, thuốc chứa hen suyễn.

Cách xử trí khi bị chuột rút

Đang vận động bất ngờ bị chuột rút sẽ rất đau bắp thịt, khiến phải dừng lại ngay không cử động được nữa. Lúc này cần dừng vận động, cố gắng thả chùng chi bị bệnh để thư giãn bắp thịt đang bị co rút. Nhẹ nhàng xoa bóp bắp cơ, nếu có dầu nóng thì thoa dầu lên vùng da của bắp thịt đang bị co rút rồi xoa bóp nhẹ nhàng. Nếu chuột rút ở cẳng chân, bạn nên nhẹ nhàng vươn duỗi cơ theo chiều đối ngược: kéo đầu ngón chân và bàn chân lên cao hướng về đầu gối.

Khi chân hay bị chuột rút ở bắp đùi, cần nhờ người khác kéo thẳng chân ra, một tay nâng cao gót chân, tay kia đồng thời ấn đầu gối xuống. Trường hợp chuột rút cơ xương sườn, bạn phải hít thở sâu để thư giãn cơ hoành, đồng thời xoa bóp nhẹ các bắp thịt xung quanh lồng ngực. Uống nước trà đường nóng, cà phê pha ngọt, nước oresol, nước cam, nước chanh... Sau khi đã qua cơn đau, về nhà bạn có thể tắm nước nóng để thư giãn bắp thịt. Bạn nên đi giày vừa chân, gót giày không quá cao.

Biện pháp phòng bệnh

Bạn hoàn toàn có thể phòng tránh bằng cách: uống nước đầy đủ, tốt nhất là các loại nước giàu chất khoáng như: nước oresol, nước chanh đường muối, nước dừa... trước, trong và sau khi luyện tập, lao động, đi bộ, leo núi. Khởi động thật tốt trước khi vận động cơ thể, trước mỗi buổi tập. Tập thư giãn cơ bắp trước và sau mỗi lần tập luyện. Tập vươn duỗi chân vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng khi thức dậy.

Khi ngồi, co bàn chân về phía đầu gối càng cao càng tốt, để máu dễ dàng lưu thông ở bắp thịt cẳng chân. Thực hiện chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ các chất: đạm, đường, béo, vitamin và khoáng chất. Hạn chế dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia. Ðiều trị tích cực các bệnh là nguyên nhân gây bệnh.