Tình huống diễn tập PCCC & CNCH được giả định và thực hiện tại Nhà Số 41 - Trúc Bạch, là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, có diện tích khoảng 40m2, 2 tầng, 1 tum, cao 10m Nhà kết hợp kinh doanh dịch vụ và nơi ở gia đình. Tầng 1 làm nơi nấu nướng, chỗ ngồi ăn cho khách và để xe máy, tầng 2 bố trí phòng ngủ, tầng tum bố trí phòng thờ Vào hồi 08 giờ 30 phút, một số đối tượng lạ mặt kéo đến nhà ông Nguyễn Văn A để đòi nợ, do ông Nguyễn Văn A vay bù đắp số vốn thua lỗ trong quá trình kinh doanh Nhóm đối tượng đã sử dụng xăng đổ ra sàn bếp và khu vực bàn của nhà hàng, sau đó châm lửa đốt gây cháy liên hoàn, sau đó lửa lan rộng có diện tích khoảng 30m2 Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an và bảo vệ dân phố đến hiện trường làm nhiệm vụ, tìm kiếm người mắc kẹt Tổ dân phố sử dụng các phương tiện chữa cháy, nguồn nước sinh hoạt sẵn có đến hỗ trợ và tổ chức chữa cháy đồng thời gọi điện báo cho lực lượng bảo vệ tổ dân phố, công an phường, tổ điện lực và Cảnh sát PCCC đến tham gia tổ chức cứu người, cứu tài sản và chữa cháy. Công tác tìm kiếm cứu nạn được thực hiện khẩn trương, chính xác, hiệu quả do các lực lượng này được thường xuyên luyện tập, tập huấn Phụ trách điện lực cùng phối hợp ngắt điện để lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ Người dân sử dụng bình cứu hỏa dập lửa khi phát hiện cháy Công tác cứu nạn, cứu hộ được tiến hành nhanh chóng, nhiều tài sản có giá trị được đưa ra ngoài an toàn Lực lượng bảo vệ dân phố do được tập huấn thường xuyên nên có kinh nghiệm cứu nạn và chữa cháy từ trên tầng 2 của tòa nhà Nhanh chóng tiếp cận cứu nạn một số nạn nhân mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà, đã được cứu nạn qua cửa kính bằng thang bộ Người bị mắc kẹt trên tầng ra báo hiệu để cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn biết vị trí tiếp cận Với tình hình phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay, sự cố cháy, nổ và diễn biến các đám cháy càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy gây ra rất cần có sự quan tâm, giúp sức và chung tay từ người dân, làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ

