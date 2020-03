Xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Clip cửa hàng kinh doanh tại quận Tây Hồ tuân thủ quy định tạm đóng cửa phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Điển hình, Công an phường (CAP) Xuân La, quận Tây Hồ chỉ trong ngày 29-3, đã phối hợp với cán bộ Trạm y tế phường sở tại tuần tra địa bàn, phát hiện xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang y tế tại nơi công cộng.



Theo chỉ huy CAP Xuân La, đối với những trường hợp không đeo khẩu trang, tổ công tác lập biên bản và báo cáo đề xuất đồng chí Chủ tịch UBND phường quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế". Đối với mức xử phạt này là 200.000 đồng/1 trường hợp (vi phạm điểm a khoản 1 điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

Các trường hợp vi phạm gồm Vũ Thị Thanh M ( SN 1991), ở quận Đống Đa; Nguyễn Trường Sơn (SN 1984), ở quận Hoàng Mai; Nguyễn Kim Ph (SN 1989), ở quận Hoàng Mai; Hoàng Minh Trung (SN 1980), ở quận Tây Hồ và Lê Thái Hà (SN 1996), ở quận Thanh Xuân; Chu Hoài Thanh (SN 1995), ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa.

Thung lũng hoa Hồ Tây đã dán niêm phong tạm dừng hoạt động và khóa cổng ra vào

Trước đó, nhiều phường trên địa bàn quận Tây Hồ đã thực hiện nghiêm túc việc tuần tra, giám sát tại nơi công cộng, tuyên truyền, vận động người dân đóng cửa hàng không tập trung đông người để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan. Điển hình là phường Nhật Tân, nơi có thung lũng hoa Hồ Tây được cho là điểm tập trung đông khách nhất, song với sự kiên quyết, tuyên truyền vận động của CAP Nhật Tân, chủ cơ sở này đã cam kết sẽ đóng cửa và không đón khách cho đến khi hết dịch bệnh Covid-19.

Các cơ sở kinh doanh đóng cửa dừng hoàn toàn việc kinh doanh, tập trung đông người

Trong sáng 30-3, PV ANTĐ ghi nhận tại địa bàn quận Tây Hồ, nhận thấy sự bình yên như bao con phố khác. Hình ảnh dễ nhận thấy là toàn bộ các cửa hàng đều đã tuân thủ đóng cửa, dán biển “cửa hàng tạm nghỉ không phục vụ do dịch bệnh Covid-19, mong quý khách thông cảm”. Chị Nguyễn Vân Anh, chủ cửa hàng kinh doanh cà phê tại ngã ba Đặng Thai Mai, phường Quảng An chia sẻ: “Chúng tôi rất tuân thủ quy định, mặc dù biết mỗi ngày đóng cửa là thiệt hại về kinh tế, nhưng không vì lợi nhuận mà chúng tôi bỏ qua sức khỏe của cộng đồng. Đóng cửa, không đón khách cũng là cách để hạn chế tối đa sự tập trung đông người, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lan rộng”.

Các điểm vui chơi đã dừng hoạt động theo quy định

Trước đó, ngày 26-3, khi có “lệnh” đóng cửa các cửa hàng, cơ sở kinh doanh, người dân địa được CBCS - CAQ Tây Hồ tích cực tuyên truyền, nhắc nhở và tất cả các cơ sở kinh doanh đều tuân thủ. Các khu vui chơi như Công viên nước Hồ Tây, thung lũng hoa Hồ Tây và các đình, đền, chùa, phủ... trên địa bàn đã vắng lặng, bình yên. Tất cả các quán cà phê nằm tại vị trí “viu” đẹp, dọc đường ven hồ Tây cũng ngừng hoạt động, dù nơi đó rất đông khách ở thời điểm chưa bùng phát dịch bệnh Covid-19.

CBCS Công an quận Tây Hồ ứng trực, đảm bảo ANTT tại điểm cách ly ở phường Quảng An

Chỉ huy CAQ Tây Hồ cho biết, CAQ luôn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tuần tra, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời kiên quyết xử lý những người vi phạm không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Hiện nay, tại phường Quảng An có số nhà 28, phố Quảng Khánh, đang thực hiện điểm cách ly do có người nước ngoài là bệnh nhân số 187, quốc tịch Mỹ, hành khách đi chuyến bay VN0054. Ngay sau khi cơ quan y tế công bố tên, địa chỉ bệnh nhân này, các cơ quan chức năng đã xử lý khử khuẩn theo quy định, đồng thời CAP Quảng An thực hiện quy định thắt chặt hoạt động tại khu vực, lập rào chắn bảo vệ và kiểm soát 24/24h tại đây, nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan.