Xử lý nhanh tình huống cháy giả định có 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy

ANTD.VN - Ngày 23-7, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy - Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Cống Vị tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia...

Nhận được tin cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn

Tình huống giả định cháy xảy ra tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa (địa chỉ số 16, ngõ 58 phố Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội) do anh Nguyễn Văn A. là chủ hộ. Ngôi nhà gồm 2 tầng, kiểu nhà ống, có 1 mặt tiền. Vào sáng sớm ngày 23-7, anh A. lấy xe đạp điện đi ra ngoài nhưng vì không sử dụng được, anh A. đưa xe quay lại nhà để cắm sạc ắc quy cho xe vào ổ cắm tại tầng 1, gần khu vực có nhiều hàng tạp hóa của gia đình, rồi lấy xe máy đi ra ngoài. Trước khi đi, anh A. đã khóa cửa nhà.



Đến khoảng 8 giờ 30 phút, ắc quy xe đạp điện bất ngờ phát nổ gây cháy. Khi đó trong nhà có bố, mẹ, vợ của anh A. Vị trí của các nạn nhân mắc kẹt: Bố mẹ anh A. đang ở tầng 1 (trong gian phòng bếp phía trong cùng). Thời điểm này vợ anh A. đang ở tầng 2 và bị mắc kẹt tại tầng này.

Lực lượng chữa cháy cơ sở phối hợp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập lửa tìm kiếm cứu nạn

Lửa đã nhanh chóng bén vào hàng tạp hóa gây cháy lớn, bố mẹ anh A. mắc kẹt trong khu vực phòng ăn. Khói tiếp tục bao trùm trong nhà và cháy lên tầng trên. Do hoảng loạn, các thành viên trong gia đình la hét. Nghe thấy tiếng kêu hét và mùi khét bất thường, người dân sống xung quanh đã phát hiện vụ cháy và xác định số người mắc kẹt trong ngôi nhà gồm 4 người…

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, người dân sinh sống xung quanh khu vực liền hô hoán báo động, cố gắng tìm các dụng cụ xung quanh để chữa cháy và phá cửa cứu nạn, cứu hộ. Các hộ dân đã mang các bình chữa cháy của gia đình đến để hỗ trợ chữa cháy và sử dụng xô, chậu dùng nước để chữa cháy ban đầu. Thông tin vụ cháy được báo ngay cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo cháy, Công an phường Cống Vị lập tức đến hiện trường xử lý vụ việc. Theo đó, Công an phường đi 2 xe máy mang theo bình chữa cháy, mặt nạ, kìm cộng lực đi xe theo ngõ hướng ra phố Đào Tấn để tiếp cận, xử lý, khống chế đám cháy, cứu người. Sử dụng kìm cộng lực cắt khóa cửa ngôi nhà và sử dụng bình chữa cháy phun vào đám cháy. Lực lượng chức năng đã tiếp cận cứu những nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Cống Vị nhận tin báo cháy đã nhanh chóng huy động hàng chục cán bộ, nhân viên xuống hiện trường hỗ trợ dập lửa cứu người. Tiếp đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Đội Cảnh Sát PCCC & CNCH - Công an quận Ba Đình đến hiện trường triển khai các phương án dập tắt hoàn toàn đám cháy. Sau nỗ lực phối hợp của nhiều lực lượng, đám cháy đã được dập tắt, phương án diễn tập thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Lực lượng chữa cháy cơ sở tiếp cận cứu người mắc kẹt trong đám cháy, đưa đến nơi an toàn sơ cứu

Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết: “Diễn tập nhằm mục đích huấn luyện, nâng cao kỹ chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở, phát huy phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó, phát huy được phương tiện chữa cháy là xe máy chữa cháy. Qua phương án diễn tập, biết được vai trò quan trọng của lực lượng tại chỗ trên địa bàn các khu dân cư trong công tác PCCC. Từ đó, nâng cao kỹ năng tác chiến của lực lượng tại chỗ, đáp ứng yêu cầu chữa cháy nhanh, hiệu quả các đám cháy trên địa bàn, làm giảm đáng kể những thiệt hại do cháy gây ra".