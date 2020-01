Xử lý nghiêm cơ sở lơ là công tác phòng cháy

Địa bàn các quận nội thành có nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh, chợ... Dịp gần Tết, các chủ cơ sở, người kinh doanh thường tập kết hàng hóa nhiều hơn ngày thường để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Trong khi đó ý thức của chủ cơ sở về việc chấp hành an toàn PCCC còn hạn chế, do đó tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao.

Kiểm tra không có “vùng cấm”

Theo chỉ huy lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Đống Đa, ngay sau khi nhận được kế hoạch mở đợt cao điểm PCCC mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên đán 2020, đơn vị đã có kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở trên địa bàn. Sau 2 tuần, CAQ Đống Đa đã kiểm tra 211 lượt, xử phạt nhiều cơ sở vi phạm, đồng thời khuyến nghị các cơ sở khắc phục tồn tại trước Tết nguyên đán Canh Tý 2020.



Đoàn Công tác của CATP Hà Nội kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm an toàn PCCC kho xưởng sản xuất tại địa bàn quận Thanh Xuân

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về việc tăng cường, xử lý vi phạm PCCC, đầu tháng 12-2019, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố Hà Nội cùng đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra một tổ hợp kho, xưởng sản xuất rộng khoảng 15.000m2 của các đơn vị thuê mặt bằng Công ty cổ phần thiết bị thương mại, đã phát hiện nhiều vi phạm về đảm bảo an toàn PCCC.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở đã cung cấp một số giấy tờ, hồ sơ... Tuy nhiên, phía cơ sở thường xuyên cho các đơn vị thuê mặt bằng làm kho xưởng sản xuất, thay đổi công năng sử dụng và tính chất hoạt động, nhưng chưa thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định; bể nước PCCC không đảm bảo khối tích; cụm bơm chữa cháy chưa đảm bảo về số lượng và nguồn điện; chưa lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định...

Đoàn kiểm tra đã đề nghị cơ sở khắc phục ngay các tồn tại, vi phạm về PCCC và báo cáo các cơ quan chức năng trong tháng 12-2019. Tuy nhiên, đã quá hạn yêu cầu khắc phục nhưng cơ sở này vẫn chưa có động thái thực hiện và vẫn hoạt động bình thường.

Thống kê của Công an thành phố Hà Nội trong, năm 2019 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 406 vụ cháy (4 vụ cháy lớn) khiến 42 người thương vong, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 192 tỷ đồng. Nghiêm trọng nhất là vụ cháy khiến 8 người tử vong tại xưởng sản xuất trong ngõ Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) vào ngày 12/4/2019, hay vụ cháy xảy ra tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Ðông (quận Thanh Xuân) vào ngày 28/8, vụ cháy chợ Tó (huyện Ðông Anh) vào ngày 23/9... gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Để hạn chế thấp nhất tình trạng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-CAHN-PV01 về mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC đối với các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chỉ đạo này, thời gian qua, công an các quận, huyện, thị xã đã mở nhiều đợt kiểm tra và liên tục phát hiện, xử lý sai phạm. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra 7.108 lượt cơ sở sản xuất công nghiệp, qua đó phát hiện và đề nghị các cơ sở khắc phục 13.633 tồn tại, thiếu sót; xử phạt 4.242 lỗi vi phạm với số tiền hơn 12,7 tỷ đồng; yêu cầu 342 cơ sở dừng hoạt động, tạm đình chỉ 204 lượt cơ sở, đình chỉ 35 lượt cơ sở...

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàn Kiếm trang bị miễn phí bình chữa cháy cho người dân phố cổ

Qua tổng kiểm tra đã phát hiện 1.638 cơ sở chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất tự phát trên đất nông nghiệp hoặc đất chờ phục vụ cho mục đích khác thường, có nhà xưởng manh mún, tạm bợ, dễ xảy ra cháy, nổ nhưng không được chính quyền cơ sở kiểm tra, xử lý triệt để.

Yêu cầu cam kết khắc phục tồn tại

Trung tá Hoàng Hà Trung, Phó trưởng CAQ Ba Đình cho biết: “Ngay từ khi nhận được Kế hoạch số 387/KH-CAHN-PC07 (ngày 03/12/2019) của Công an thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp PCCC - CNCH mùa hanh khô và các hoạt động lễ hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an quận Ba Đình đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-CABĐ-PCCC (ngày 16/12/2019) để tổ chức thực hiện trong toàn đơn vị”.

Theo đó, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý thông tin và triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy 8 vụ cháy và sự cố cháy; 1 vụ cứu nạn - cứu hộ; chi viên chữa cháy 2 vụ cho địa bàn quận Tây Hồ; Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC tại 159/398 lượt cơ sở, lập 159 biên bản kiểm tra và ra quyết định xử phạt 19 trường hợp với số tiền 218.400.000 đồng.

Hiện địa bàn quận Ba Đình có 398 cơ sở thuộc diện quản lý an toàn PCCC. Để hạn chế tối đa cháy và thiệt hại do cháy tại địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC đã hướng dẫn cơ sở, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, trong đó đảm bảo 100% cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: “Xác định nhiệm vụ phòng ngừa là số 1, UBND quận đã chủ động đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác PCCC; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, chỉ rõ nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ; các biện pháp, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn, chống ngạt khói và xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra”.

Lực lượng chữa cháy cơ sở thường xuyên diễn tập nâng cao sức sẵn sàng chiến đấu

Để nâng cao kiến thức, ý thức tự trang bị hệ thống PCCC trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong từng gia đình, nhất là hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, thang dây thoát nạn, cửa, lối thoát hiểm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàn Kiếm đã trang bị miễn phí bình chữa cháy cho người dân tại ngõ nhỏ khu phố cổ. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp tập huấn, tuyên truyền để hạn chế tối đa cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

“Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao. Tổ chức tốt công tác thường trực, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, xây dựng và diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia. Nâng cao chất lượ̣ng tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”- Đại úy Lê Văn Thinh, Phó trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết.