Xử lý đám cháy lúc giữa trưa tại khu công nghiệp Phú Thị

ANTD.VN - Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã khẩn trương tiến hành dập đám cháy xảy ra tại khu công nghiệp Phú Thị.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận bên trong khu vực cháy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa 6-5, tại kho xưởng may mặc ở tầng ba của Công ty TNHH Song Ngân, nằm trong khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa lan rộng tạo thành cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Khu vực phát lửa là kho chứa hàng rộng khoảng 1.000 m2, có nhiều kệ lớn nên rất khó cho việc tiếp cận điểm cháy.

Sau khi phát hiện hỏa hoạn, nhân viên trong khu vực tòa nhà nhanh chóng được di tản và thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố, các lực lượng chức năng gồm Công an huyện Gia Lâm, Công an quận Long Biên, CS PCCC khu vực 1, khu vực 3 thuộc Phòng CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội... đã huy động gần 10 phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn. Đến gần 14h, ngọn lửa cơ bản được khống chế, và lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp ngăn lửa bùng phát trở lại; đồng thời tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Kho hàng nơi xảy ra vụ cháy

Theo hồ sơ của Phòng CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội, ngày 9-9-2019, Công ty Song Ngân đã bị lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động đối với kho xưởng cho thuê. Tiếp đó, ngày 15-10-2019, Trưởng phòng CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội đã ký quyết định đình chỉ hoạt động đối với kho xưởng cho thuê thuộc công ty này, với lý do: "Nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục được và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng".