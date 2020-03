Xây dựng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-ĐUCA (ngày 16/09/2019) của Ban chấp hành Đảng bộ Công an quận Long Biên về tổ chức Đại hội chi bộ, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ngày 12/03/2020, Chi bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Long Biên đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các Đảng viên bỏ phiếu bầu cấp ủy chi bộ Đội Cảnh sát PCC&CNCH - Công an quận Long Biên nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội thông qua báo cáo chính trị kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2022, bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 5 đồng chí.

Với quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Long Biên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội đã đưa ra phương hướng khắc phục tồn tại khó khăn, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn quận, Đảng ủy - BCH Công an quận trong công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho các cơ sở và nhân dân trên địa bàn quận; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC.

Tăng cường công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu; tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết, các kỳ cuộc quan trọng, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh; mỗi Đảng viên là một tấm gương sáng trong cuộc sống và công tác.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng cấp ủy, chi bộ Đội Cảnh sát PCC&CNCH - Công an quận Long Biên nhiệm kỳ 2020 - 2022

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Trung - Đảng ủy viên, Phó trưởng Công an quận Long Biên đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2018 2020; đặc biệt, chi bộ tuy mới được thành lập sau khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hợp nhất về CATP Hà Nội (tháng 11/2018), nhưng cấp ủy cùng cán bộ, Đảng viên đã vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; chi bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH là một trong những chi bộ thuộc Đảng ủy Công an quận hoạt động ổn định, hiệu quả, có những đóng góp rất quan trọng trong việc giữ vững an ninh - chính trị, đảm bảo trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Trung, thời gian tới chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực để đạt được những kết quả nổi bật trong công tác PCCC&CNCH, tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Long Biên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới.