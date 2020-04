Xã Ngọc Hồi phòng, chống "giặc" Covid-19

ANTD.VN - Bắt gặp cảm giác khá “nghiêm nghị” của bé gái cỡ 5 tuổi, khi được Thiếu tá Trần Bá Thụ -Trưởng Công an xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội đeo cho chiếc khẩu trang y tế; chúng tôi lý giải được phần nào kết quả bước đầu mà toàn địa bàn Thủ đô đã đạt được trong những ngày qua, trên mặt trận chống, diệt “giặc” Covid-19.

Ở cấp cơ sở - đơn vị hành chính nhỏ nhất như xã Ngọc Hồi, liên tục trong hơn 2 tháng qua, có thể ghi nhận sự nhận thức và khí thế quyết liệt, đồng tâm phòng chống dịch bệnh; mà ở đó, vai trò của lực lượng Công an cơ sở đã phát huy tối đa.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Ngọc Hồi là một trong những địa bàn trung tâm của huyện Thanh Trì với đặc điểm vừa có quốc lộ đi qua, lại nhiều cung đường thôn xóm trở ngược từ đường sắt Bắc – Nam vào. Tiếng là “xã”, nhưng Ngọc Hồi có khá nhiều loại hình kinh doanh đô thị, như nhà nghỉ, quán Internet, karaoke, siêu thị, khu vui chơi công cộng, và nhiều cửa hàng ăn uống… “Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp, đây chính là những nguồn có thể lây nhiễm, nếu như không có sự tuyên truyền, nhắc nhở, vận động và kiểm soát tốt việc chấp hành yêu cầu giãn cách xã hội”, Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi, ông Nguyễn Viết Kiền nhìn nhận.

Lực lượng Công an xã đảm nhiệm hiệu quả vai trò trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở xã Ngọc Hồi

Hơn 2 tháng qua, cùng với hàng trăm xã, phường ở Hà Nội, Ngọc Hồi đã và đang nhận thức, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của trung ương, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã, những ngày qua là cả quãng thời gian gần như không có ngày nghỉ. “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”; phương châm căn bản của công tác tuyên truyền, rà soát phòng chống dịch bệnh, được các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bền bỉ.

“Tổ 5 người” là hình ảnh hết sức quen thuộc, tin cậy ở Ngọc Hồi những ngày chống “giặc” Covid-19; gồm Công an xã, dân quân, cán bộ trạm y tế, cán bộ ngành – đoàn thể, và cán bộ thôn, tổ dân phố. “Xã nhỏ, nhưng chúng tôi có đến 102 trường hợp liên quan đến dịch Covid-19”, Thiếu tá Trần Bá Thụ, Trưởng Công an xã thông tin. Từ đầu tháng 3 đến nay, Công an xã phối hợp với các đơn vị chức năng đã rà soát kỹ, lập danh sách người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài, đi từ và qua các nước có dịch trên thế giới trong vòng 14 ngày để tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đây là cơ sở quan trọng để chính quyền xã triển khai nghiêm túc yêu cầu công tác cách ly, đảm bảo ngăn, chặn tuyệt đối “nguồn” dịch bệnh.

“Cảm ơn Công an xã”

Hỏi chuyện phòng chống dịch bệnh Covid-19, chị Nguyễn Thị Vân (trú ở thôn Yên Kiện) trả lời bằng một câu…có vẻ không nhiều sự liên quan: “Chúng tôi chân thành cảm ơn các đồng chí Công an xã”! Thế nhưng tìm hiểu kỹ, mới thấy được suy nghĩ, cảm nhận đầy đủ của người dân.

Đã hơn 4 tháng, xã Ngọc Hồi có Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã. Từ Chủ tịch Nguyễn Viết Kiền, rồi chị Vân và nhiều người dân Ngọc Hồi mà chúng tôi tiếp xúc, đều ghi nhận và cảm phục những biện pháp, nỗ lực mà Công an xã triển khai trong đợt chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng.

Nào là thành lập 3 điểm chốt tại các thôn và tổ dân phố để giám sát công tác thực hiện giãn cách xã hội; nào là triển khai Tổ cơ động gồm 11 đồng chí, chia làm 2 nhóm thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh chấp hành tốt việc cách ly xã hội. Rõ nhất là công tác xử lý các trường hợp cố tình vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND thành phố; và thực hiện Mệnh lệnh số 03 ngày 31/3/2020 của Giám đốc Công an thành phố…mọi trường hợp vi phạm đều bị nhắc nhở, xử lý kiên quyết, chứ không “xuề xòa và rất khó như trước kia”, chị Vân nhận xét.

Trên 200 cơ sở kinh doanh đóng cửa tạm dừng hoạt động trong suốt thời gian qua; đó là chỉ số thể hiện nhận thức và sự nghiêm túc của người dân Ngọc Hồi. Song trong bối cảnh khó khăn chung ấy, ấm lòng hơn khi gần 2 tấn gạo đã được Công an xã phối hợp với các ngành chức năng phát đến các trường hợp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; rồi gần 15.000 lượt người dân được phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn cách đeo đúng quy cách.

Về Ngọc Hồi, bắt gặp cảm giác khá “nghiêm nghị” nhưng cũng đầy hứng thú của bé gái cỡ 5 tuổi, khi được Thiếu tá Trần Bá Thụ đeo cho chiếc khẩu trang y tế; chúng tôi lý giải được phần nào kết quả bước đầu mà toàn địa bàn Thủ đô đã đạt được trong những ngày qua, trên mặt trận chống, diệt “giặc” Covid-19.