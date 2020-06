Vụ cô gái bị đánh đập suốt 2 giờ: Vì sao thương tật 2% vẫn khởi tố bị can?

Bất cứ ai khi xem clip cô gái H.T.L bị gã đàn ông đánh đập suốt 2 giờ đồng hồ đều không thể kìm được sự phẫn nộ, bức xúc. L đã bị đánh đến bầm dập bởi những cái tát, đấm, đá, đạp… vào khắp mặt, người. Dù L đã quỳ xuống và van xin, nhưng những trận đòn vẫn không dứt. Vụ việc cho thấy tính ngang ngược, bất chấp pháp luật của đối tượng.

Vụ việc sau đó đã được nạn nhân tố giác lên cơ quan chức năng. Tại kết luận giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Yên Bái kết luận dấu hiệu chính tỷ lệ tổn thương cơ thể của L tại thời điểm giám định là 2%. Mặc dù tỷ lệ tổn thương cơ thể của L là dưới 11% nhưng hành vi cố ý gây thương tích của Trường có tính chất côn đồ.

Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghĩa Lộ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với bị can Trường về hành vi cố ý gây thương tích.

Hình ảnh cô gái bị đánh đập suốt 2 giờ được cắt từ clip

Phân tích vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, Điều 134 BLHS 2015 sửa đổi về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác qui định, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp: Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; Có tính chất côn đồ…thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng-3 năm.

Trong sự việc trên, dù L có tỉ lệ thương tật dưới 11% nhưng do hành vi của đối tượng Trường có tính chất côn đồ và nạn nhân có đơn tố giác yêu cầu cơ quan chức năng xử lí nên đối tượng hành hung vẫn bị khởi tố hình sự và xử lí theo pháp luật.

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, “côn đồ” được hiểu là hành động của những đối tượng coi thường pháp luật, luôn luôn phá rối ANTT, sẵn sàng dùng vũ lực và thích dùng vũ lực để uy hiếp người khác phải khuất phục mình, vô cớ hoặc chỉ vì một duyên cớ nhỏ nhặt là đâm chém, thậm chí giết người.

Hành động của chúng thường là xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự người khác, gây gổ hành hung người khác một cách rất vô cớ hoặc vì một duyên cớ nhỏ nhặt.

Theo khung hình phạt được qui định tại Điểm m, Khoản 1 Điều 134, đối tượng Vũ Viết Trường có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng-3 năm.

“Việc chịu đựng hành vi bạo lực trong thời gian dài có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như sang chấn tâm lý, rủi ro từ hành vi tình dục như mang thai ngoài ý muốn, nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Để giảm bớt nguy cơ bị bạo hành trong tình yêu, các bạn trẻ cần thận trọng, xử lý khéo léo những bất hòa trong mối quan hệ, tôn trọng đối phương dù đang yêu hay đã chia tay, tỉnh táo nhận biết những dấu hiệu đầu tiên của hành vi bạo lực của bạn trai như ghen tuông vô lý, kiểm soát chặt chẽ... để có những quyết định đúng đắn trước khi bước vào yêu đương” – Luật sư Hồng Vân đưa ra lời khuyên.