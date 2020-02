Vitamin C có tác dụng chống lại virus nCoV?

ANTD.VN - Hỏi: Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus Corona, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin phòng chống bệnh bằng việc uống vitamin C. Xin hỏi bác sĩ, dùng vitamin C có tác dụng phòng chống bệnh hay không?

Trả lời: Nhiều người tin rằng việc uống càng nhiều vitamin C, hoặc tăng cường sử dụng các loại thực phẩm có chứa vitamin C trong thực đơn hàng ngày sẽ giúp cơ thể chống lại virus Corona. Thực tế là vitamin C không thể trực tiếp “loại trừ” virus Corona như thông tin đồn thổi thời gian gần đây, mà chỉ có tác dụng tăng sức đề kháng của cơ thể.

Việc sử dụng vitamin C và các thực phẩm có chứa vitamin C hiện nay được khuyến khích và được xem như một trong những biện pháp làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Bởi vì người có sức đề kháng tốt hơn sẽ khó mắc bệnh hơn, trường hợp không may mắc bệnh cũng sẽ biến chuyển nhẹ hơn, với khả năng khỏi bệnh cao hơn, đặc biệt với các bệnh lý chưa có thuốc điều trị đặc hiệu như bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây nên.

Được biết, có nhiều cách để bổ sung Vitamin C. Nếu chúng ta ăn đủ lượng rau xanh, hoa quả tươi hàng ngày thì lượng vitamin C được đưa vào cơ thể là khá nhiều, như 100g rau ngót thì có 185mg vitamin C, hay 100g bưởi thì có 70mg vitamin C… Riêng đối với vitamin C dạng viên sủi, viên nén thì cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng để tránh nguy cơ gây hại cho cơ thể.

Vitamin C hay uống sau ăn, và được khuyến cáo là từ 0,2-0,5g/ngày. Đặc biệt là không uống quá 1g/ngày. Bởi vì khi thừa vitamin C thì nguy cơ tạo sỏi thận khá cao, hoặc gây các triệu chứng như rối loạn tiêu hóa, chảy máu. Chính vì vậy khi sử dụng vitamin C phải có sự tư vấn của các bác sĩ.

Việc bổ sung vitamin C trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày không đồng nghĩa với việc 100% có thể phòng ngừa được dịch nCoV. Quan trọng hơn là người dân cần tránh nguy cơ phơi nhiễm với mầm bệnh bằng cách tuân thủ theo đúng những khuyến cáo của Bộ Y tế, bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, không đưa tay bẩn lên mắt, môi, miệng, tránh tiếp xúc nơi đông người. Trường hợp có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp như ho, sốt, khó thở thì nên đến các trung tâm y tế để được tư vấn và điều trị sớm.

Bs Thanh Hà, Phòng khám đa khoa Thiên An