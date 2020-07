Từ vụ phá đường dây người mẫu bán dâm 30.000 USD: Hành vi bán dâm, mua dâm bị xử lý ra sao?

ANTD.VN -Liên quan đến vụ đường dây mua bán dâm người mẫu, diễn viên lên đến 30.000 USD vừa bị lực lượng công an triệt phá, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Đối tượng thực hiện hành vi bán dâm, mua dâm có vi phạm pháp luật? Chế tài xử lý ra sao?

Theo Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm 2003, bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác”. Điều 4 Pháp lệnh này cũng quy định, “bán dâm” là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Do vậy, theo Luật sư Lê Hồng Vân, người có hành vi bán dâm sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100-300.000 đồng đối với hành vi bán dâm. Phạt tiền từ 300-500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính nêu trên tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước CHXHCN Việt Nam.

Đối tượng có hành vi môi giới mại dâm trong đường dây người mẫu bán dâm 30.000 USD vừa bị triệt phá

Trong quá trình bán dâm, nếu người bán dâm làm lây nhiễm HIV cho người mua dâm, cá nhân này có thể bị xử lý hình sự theo Điều 148 hoặc Điều149 BLHS 2015.

Điều 148 về Tội lây truyền HIV cho người khác quy định, người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác, trừ trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình dục, thì bị phạt tù từ 1-3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Đối với 2 người trở lên; Đối với người dưới 18 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 145 của Bộ luật này… thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

Về Tội cố ý truyền HIV cho người khác, Điều 149 quy định, người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 148 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Đối với từ 2-5 người; Lợi dụng nghề nghiệp… thì bị phạt tù từ 7-15 năm. Phạm tội đối với 6 người trở lên; Làm nạn nhân tự sát… thì bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Về phía người mua dâm, theo Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm 2003, mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu. Hành vi này bị cấm theo quy định của pháp luật.

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, người mua dâm sẽ bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử lý hành chính, theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 500.000-1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm. Phạt tiền từ 2- 5 triệu đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.

Trường hợp cá nhân thực hiện hành vi mua dâm đối với người chưa thành niên dưới 18 tuổi thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo Điều 329 BLHS 2015 - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.