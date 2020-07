Từ 1/9: Thời gian nghỉ hè của giáo viên phổ thông bị rút ngắn, chỉ còn 8 tuần

Theo Luật Viên chức, giáo viên được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ luật Lao động. Khoản 5 Điều 70 Luật Giáo dục 2019 cũng nêu rõ, nghỉ hè là một trong những quyền lợi của nhà giáo.

Theo quy định hiện hành, giáo viên của từng cấp học khác nhau, căn cứ vào thời gian làm việc khác nhau nên thời gian nghỉ hè của các giáo viên cũng đang được quy định khác nhau. Giáo viên mầm non được nghỉ hè 8 tuần; giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt được nghỉ hè 3 tháng (Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT).

Từ 1/9/2020, thời gian nghỉ hè của giáo viên phổ thông bị rút ngắn lại (ảnh minh họa)

Tuy vậy, theo Điều 3 Nghị định 84/2020/NĐ-CP, từ 1/9/2020, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt được nghỉ hè 8 tuần bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Giáo viên trung cấp và giảng viên cao đẳng được nghỉ hè 6 tuần gồm cả nghỉ phép năm. Thời gian nghỉ hè của giảng viên đại học (trường đại học, đại học, học viện) căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Với những trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc cấp bách, thời gian nghỉ hè của nhà giáo sẽ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH quyết định theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường chuyên, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao tối thiểu 1 tháng bằng 3 lần mức học phí hiện hành của trường trung học phổ thông chuyên tại địa phương. Các trường không thu học phí thì mức học bổng tối thiểu bằng 3 lần mức trần học phí của trường trung học phổ thông tại địa phương…

Về thời điểm nghỉ hè của giáo viên, Nghị định nêu rõ giáo viên mầm non, phổ thông, chuyên biệt trên địa bàn sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học và điều kiện cụ thể của địa phương để quyết định. Giáo viên trung cấp, cao đẳng sẽ do Hiệu trưởng các trường này quyết định căn cứ vào kế hoạch đào tạo và điều kiện cụ thể của từng trường.

Riêng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thì thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Ngoài thời gian nghỉ hè nêu trên, giáo viên, giảng viên được nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật Lao động gồm 1 ngày Tết Dương lịch; 5 ngày Tết Âm lịch; 1 ngày Chiến thắng (30/4); 1 ngày Quốc tế lao động (1/5); 1 ngày Quốc khánh (02/9); 1 ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì giáo viên được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.