Trên 500 học viên tham gia nâng cao kiến thức phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn

ANTD.VN - Nhằm hạn chế cháy và thiệt hại do cháy gây ra, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy-Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh và các tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát PCCC hướng dẫn các học viên thực hành dập lửa an toàn, hiệu quả

Thực hiện Kế hoạch số 2467/KH-CANTL-PCCC, ngày 23/6/2020 của Công an quận Nam Từ Liêm về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm năm 2020;

Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2020, Công an Quận Nam Từ Liêm đã tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đối tượng là giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn quận; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố thuộc các phường và người dân hiện đang sinh sống tại các khu chung cư cũ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Tổng số học viên tham gia tập huấn khoảng 550 người.

Phát biểu tại tập huấn, Đại tá Tô Mạnh Thắng, Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm nêu rõ: “Tình hình cháy nổ có diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến sự an toàn tính mạng của con người. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ mỗi người dân cần phải ý thức phòng cháy và có kiến thức, kỹ năng để xử lý tình huống cơ bản cũng như phải biết cách thoát nạn an toan để tự cứu mình. Do đó, thông qua lớp tập huấn, tuyên truyền các học viên được trao đổi, nắm bắt kinh nghiệm để tự cứu mình”.

Các học viên được lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay an toàn

Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH truyền đạt nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, qua phần lý thuyết các học viên cơ bản nắm được những nội dung: những văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về PCCC, các kiến thức cơ bản về PCCC, các biện pháp PCCC, quy trình xử lý vụ cháy, nổ,….

Phần thực hành, các học viên đã được tự tay làm các bước mà những chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp làm khi chữa cháy như: động tác rải vòi cơ bản và các tư thế cầm lăng chữa cháy; Cách sử dụng hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy vách tường, các loại bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy được trang bị tại công ty; Các kỹ năng cứu người trong đám cháy; Cách thoát nạn trong đám cháy; Cách sử dụng một số phương tiện cứu nạn cứu hộ thông thường…

Với thời lượng 3 ngày, các học viên đã nghiêm túc lắng nghe những kiến thức, kinh nghiệm mà giảng viên truyền đạt. Đặc biệt là tại phần thực hành được tổ chức ở ngoài trời, mặc dù thời tiết đang trong giai đoạn nắng nóng nhưng mọi người đều vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt các kỹ năng, kỹ thuật cũng như mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.