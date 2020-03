Trao tặng Bộ Y tế 20.000 chai nước rửa tay khô, chung tay chống dịch Covid-19

Công ty TNHH Bell Đức trao tặng Bộ Y tế 20.000 chai nước rửa tay khô

Thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận lô hàng nước rửa tay khô do doanh nghiệp trao tặng, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Thông tin, Truyền thông và Thi đua khen thưởng thông tin, hiện nay, dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đang diễn biến rất phức tạp. Tại Việt Nam, đến thời điểm này vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên không được phép lơ là, chủ quan.

Theo ông Đình Anh, ngoài việc đã điều trị khỏi toàn bộ 16/16 ca bệnh nhiễm Covid-19, khống chế thành công các ổ dịch không để lan rộng ra cộng đồng, thì một thành tích rất đáng kể là Việt Nam không có nhân viên y tế hay những người trực tiếp tham gia chăm sóc, cách ly người bệnh bị lây nhiễm Covid-19.

Một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt được kết quả này là do ngành y tế đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng phác đồ điều trị, quy trình bảo vệ phòng chống lây nhiễm chéo. Quan trọng không kém là việc cung cấp kịp thời vật tư, trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang, nước rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn… trong đó có sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, cộng đồng.

20.000 chai nước rửa tay khô sẽ được Bộ Y tế phân bổ đến 6 tỉnh biên giới phía Bắc

Vụ trưởng Vụ Thông tin, Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Bell Đức đã chung tay với ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, cũng là chung tay bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với món quà là 20.000 chai nước rửa tay khô nhãn hiệu Bell Đức do Công ty TNHH Bell Đức trao tặng, đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ trình lãnh đạo Bộ ký phân bổ cho các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc có chung đường biên giới với Trung Quốc.

Đại diện cho doanh nghiệp, bà Vũ Thị Hợp, Giám đốc Công ty TNHH Bell Đức chia sẻ, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm hóa mỹ phẩm tẩy rửa, ngoài mục tiêu kinh doanh, công ty luôn hướng đến cộng đồng với các hoạt động thiết thực.

Từ khi dịch viêm phổi cấp do virus corona (Covid-19) bùng phát, Công ty TNHH Bell Đức đã phối hợp với Báo An ninh Thủ đô, Báo Nam Định, UBND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), khu dân cư… để trao tặng tới người dân với số hàng lên tới hơn 100.000 chai nước rửa tay khô nhãn hiệu Bell Đức. Đây là những sản phẩm đã được kiểm định đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Sau sự kiện trao tặng 20.000 chai nước rửa tay khô cho Bộ Y tế hôm nay, tới đây khi học sinh các cấp đi học trở lại, Công ty TNHH Bell Đức sẽ tiếp tục phối hợp với một số nhà trường để trao tặng nước rửa tay khô tới các lớp học, nhằm góp phần, chung tay khống chế thành công dịch Covid-19 tại Việt Nam.