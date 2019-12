Trao 500 suất quà đến các hộ nghèo ở huyện Thọ Xuân

ANTD.VN - Những ngày cuối của năm dương lịch 2019 này, đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô đã về một số xã thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để trao 500 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) và những phần quà Tết của Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, đến tận tay các hộ nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tết vui cùng người nghèo



Đây là lần thứ hai liên tiếp, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup thông qua Báo An ninh Thủ đô để trao tặng quà các hộ nghèo ở một số xã thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Trong chuyến công tác và trao tặng quà Tết năm ngoái, đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô sau khi trao đổi với phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Thọ Xuân, nắm bắt thêm số hộ nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Báo cùng nhà hảo tâm và Huyện đã lên được danh sách và kế hoạch để tổ chức đến tận nơi trao 500 suất quà tặng bà con.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô cùng đại diện lãnh đạo xã Trường Xuân trao 200 suất quà tặng các hộ nghèo

Trong những năm qua, nối tiếp truyền thống và tấm lòng “Lá lành đùm lá rách”, Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức nhiều, rất nhiều chương trình “Tết vui cùng người nghèo” ở khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc, đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp Xuân đến Tết cận kề. Và trong những chuyến đi ấy, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup luôn là người bạn đồng hành tâm đắc, trân quý.

Lần trao quà này tại huyện Thọ Xuân, khi cùng chúng tôi đến các xã nơi bà con tập trung để nhận quà, ông Lê Viết Minh, Phó trưởng Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Thọ Xuân thông tin: “Ở vùng quê nghèo khó khăn này, nếu gia đình nào không đi lao động xa mà chỉ trông vào vụ lúa, luống khoai thì việc kiếm tiền mua sắm cho gia đình mỗi khi tết đến xuân về là điều không hề đơn giản. Với những món quà họ được nhận lần này bằng cả vài tạ lúa, nên ai cũng xúc động, phấn khởi”.

Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô trao quà Tết xuân Canh Tý 2020 tặng các hộ nghèo tại huyện Thọ Xuân

Những dấu điểm chỉ yêu thương

Đón đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô, ông Hoàng Sỹ Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân hồ hởi thông tin: “Năm ngoái, khi đoàn nhà báo Thủ đô cùng nhà hảo tâm trao quà ở địa bàn, khi ấy, xã mang tên Xuân Vinh. Vừa rồi thực hiện việc thay đổi, sáp nhập địa giới hành chính nên 3 xã xưa gồm Xuân Vinh, Xuân Tân, Thọ Trường gộp lại và lấy tên là xã Trường Xuân. Trụ sở và nơi làm việc chính là UBND xã Xuân Vinh cũ”.

Khẩn trương song cũng hết sức chi tiết, chỉ trong buổi sáng, đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô cùng đại diện của xã Trường Xuân, các trưởng thôn và cán bộ Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện đã trao tận tay 200 suất quà và túi quà đến 200 hộ nghèo.

Cụ Trịnh Thọ Tộng 91 tuổi (trú ở thôn Thọ Tiến, xã Trường Xuân) xúc động bày tỏ: “Cảm ơn các nhà báo Công an Thủ đô, nhà hảo tâm đã luôn quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Lớn hơn giá trị món quà, đó là nghĩa tình mà mỗi người dân chúng tôi cảm nhận được”.

Rời Trường Xuân, chúng tôi đến xã Thọ Lập. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Lập chia sẻ: “Xã giờ có 1,7 % hộ nghèo, nhưng so với tổng dân số trên 10.000 người thì là tỷ lệ đó lại lớn. Khi nhận được thông tin đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô sẽ đến trao quà cho bà con, chúng tôi rất phấn khởi. Phần quà vừa là tình cảm vừa là nguồn động viên người dân vững tin và thêm động lực lao động. Thay mặt đảng ủy, UBND xã Thọ Lập, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup và Báo An ninh Thủ đô đã san sẻ yêu thương, quan tâm đến những hộ dân nghèo”.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô cùng đại diện lãnh đạo xã Thọ Lập trao 300 suất quà cho các hộ nghèo

Một mùa Xuân mới đang đến gần. Rời Thọ Xuân, rời Thanh Hóa...những chuyến đi nghĩa tình đang ở phía trước, rất gần, với Báo An ninh Thủ đô và các nhà hảo tâm.