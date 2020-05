Do thời tiết nắng nóng nên khi Công viên nước Hồ Tây thông báo mở cửa đã thu hút nhiều bạn trẻ đến vui chơi Tại cửa ra vào, Công viên nước Hồ Tây vẫn thực hiện các biện pháp an toàn để phòng dịch Khách đến công viên được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào Mặc dù nắng nóng nhưng lượng khách tại đây tương đối ổn định, người dân đến rải rác chứ không đông dồn dập như mọi năm Sau hơn 3 tháng đóng cửa để phòng tránh dịch Covid-19, Công viên nước Hồ Tây đã hoạt động trở lại trong vài ngày trở lại đây Không chỉ gia đình, nam giới, nhiều bạn nữ cũng chọn nơi đây là điểm tránh nóng lý tưởng Nhân viên cứu hộ túc trực quanh các khu vực bể, nhằm tạo ra không gian vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn cho người dân

