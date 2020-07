Qua buổi tham quan, các em được nghe những câu chuyện cảm động về chiến công, lòng quả cảm, sự mưu trí sáng tạo của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội trong công tác và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” khóa III năm 2020 với sự tham gia của 119 học viên Những bài tập võ thuật Công an nhân dân được đưa vào huấn luyện nhằm giúp các em xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp Nhân dịp này, các em nhỏ cũng tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bảo tàng Công an Thủ đô Tại đây các em được tìm hiểu về truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Thủ đô Chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô Các em nhỏ phấn khởi, háo hức khi đến Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội để bắt đầu cho một tuần rèn luyện Đây là lần đầu tiên được tham gia khóa huấn luyện thú vị và bổ ích như thế này, cũng là lần đầu tiên các em được mặc trang phục CAND, ăn cơm CAND và tuân thủ chế độ, điều lệnh CAND...

