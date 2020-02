Tổng công ty HUD trao tặng 10.000 khẩu trang và 2.800 chai rửa tay diệt khuẩn cho tỉnh Vĩnh Phúc

14:49 17/02/2020 0 Linh Nhi

ANTD.VN - Ngày 16-2, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn Thanh niên Tổng công ty HUD đã phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức trao tặng 10.000 khẩu trang kháng khuẩn (sản phẩm do Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) sản xuất), 2.800 chai dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn và một số nhu yếu phẩm cho tỉnh nhằm hỗ trợ nhân dân vùng có dịch phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra.