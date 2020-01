Tổ chức Y tế thế giới chưa có thông tin chính thức về dịch bệnh có biển hiện giống SARS ở Trung Quốc

Nhóm chuyên gia của Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân khiến gần 30 trường hợp viêm phổi cấp

Chiều 3-1, trả lời phóng viên Báo An ninh Thủ đô, một chuyên gia của Bộ Y tế cho biết, qua cập nhật thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như theo dõi thông tin trên website chính thức của WHO, hay các cơ quan y tế uy tín khác như Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin chính thức nào về căn bệnh nghi giống SARS đang xuất hiện ở Trung Quốc.

Trong khi đó, nguồn tin mà Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế nhận được từ Bộ Y tế Trung Quốc liên quan đến vụ việc ghi nhận 27 trường hợp (7 trường hợp nặng) viêm phổi cấp ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), hiện vẫn chưa xác định nguyên nhân gây viêm phổi cấp ở các ca bệnh kể trên, chỉ biết là các trường hợp viêm phổi cấp do virus.

Vị chuyên gia về dịch tễ của Bộ Y tế cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã chỉ đạo hệ thống giám sát cúm quốc gia và hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cúm quốc gia tăng cường lấy mẫu giám sát cúm, các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi cấp nghi do cúm. Mặt khác, liên tục cập nhật thông tin về dịch bệnh này từ các cơ quan liên quan.

“Theo thông tin nắm được thì các bệnh nhân viêm phổi cấp ở Trung Quốc có biểu hiện tương tự bệnh cúm do virus. Tại nước ta, thông thường vào mùa Đông xuân như hiện nay dịch cúm luôn gia tăng mạnh nhất trong năm do các loại virus cúm phát triển. Vì thế, ngành y tế đang tăng cường các biện pháp giám sát cúm trong nước cũng như ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào” – vị chuyên gia của Bộ Y tế nói.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm 31-12-2019, một nhóm chuyên gia của Ủy ban Y tế Quốc gia đã đến thành phố Vũ Hán để kiểm tra và xác minh việc các bệnh viện trong thành phố này đã điều trị một loạt bệnh nhân liên tiếp bị bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân, triệu chứng giống bệnh SARS.