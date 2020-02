Tìm thấy hai bé trai mất tích ở Nghệ An

Ngày 28-2, gia đình đã liên lạc được với cháu Vương Tuấn Kh. (9 tuổi) học sinh lớp 3 trường tiểu học Lê Lợi, TP. Vinh, và cháu Lưu Xuân Đ. (13 tuổi) học sinh lớp 6 sau hai ngày mất tích.

Kh. và Đ. được tìm thấy ở Huế sau hai ngày mất tích

Sự việc xảy ra vào ngày 26-2, cháu Lưu Xuân Đ. đến nhà rủ cháu Kh. đi chơi. Tuy nhiên, tối muộn cùng ngày, gia đình không thấy cháu Kh. về nhà nên lo lắng đi tìm khắp nơi mà không thấy.

Ngày hôm sau, gia đình đã trình báo cơ quan công an để nhờ tìm kiếm. Nhận được tin báo, công an Nghệ An đã phát thông báo tìm kiếm hai cháu bé này.

Trưa ngày 28-2, mẹ của cháu Kh. nhận được điện thoại của mẹ cháu Đ. đang ở Huế thông báo việc hai cháu vừa vào trong đó.