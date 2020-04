Tìm người mất trộm chiếc điện thoại iPhone 7 plus màu trắng

ANTD.VN - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tìm chủ sở hữu chiếc điện thoại iPhone 7 plus màu trắng, số iMei 359128073145407.

Cơ quan CSĐT – CAQ Đống Đa đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 1-4-2020 tại số 9, ngõ 178/22/7 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội do đối tượng Mai Đình Chung gây ra.

Qua đấu tranh khai thác, Chung khai đã trộm một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu trắng, 128Gb, số iMei 359128073145407. Công an quận Đống Đa đề nghị ai là chủ sở hữu của chiếc điện thoại trên, liên hệ Công an quận Đống Đa (Địa chỉ số 382, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa) hoặc đồng chí Nguyễn Văn Duy, cán bộ điều tra Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa, số điện thoại 0989.683.316 để phối hợp giải quyết theo quy định.