Tìm bố mẹ cho cháu bé bị lạc trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ANTD.VN - Một bé gái 5 tuổi trong lúc đi tham quan Văn Miếu - Quốc tử Giám với bố mẹ đã bị lạc trong đám đông. Vừa khóc mếu, sợ hãi, cháu đã tìm đến lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ nhờ giúp đỡ tìm gia đình...

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29-1, Trung tá Nguyễn Ngọc Kiên, Phó Trưởng Công an phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa và các CBCS đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ người dân tham quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phát hiện một cháu bé bị lạc bố mẹ.

Cháu bé đi lạc được các chiến sỹ Công an giúp đỡ tìm bố mẹ

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Quốc Tử Giám phối hợp với lực lượng bảo vệ Văn Miếu đã tổ chức tìm cha mẹ cháu bé, đồng thời thông báo trên hệ thống loa phóng thanh.

Sau 15 phút thông báo, không thấy ai đến nhận cháu bé, Ban chỉ huy Công an phường Quốc Tử Giám nhận định có lẽ bố mẹ cháu không còn ở khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mà đang tìm con bên ngoài. Do vậy, CBCS Công an phường đã tiến hành rà soát các tuyến phố xung quanh.

Sau một thời gian tích cực tìm kiếm, Công an phường Quốc Tử Giám đã tìm được anh Nguyễn Xuân Toàn (SN 1983, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang hốt hoảng đi tìm con gái bị lạc bên ngoài vườn hoa Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhìn thấy cháu Nguyễn Lâm H.A (SN 2015) đang được các Công an phường chăm sóc, giúp đỡ, anh Toàn xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới CBCS Công an phường Quốc Tử Giám đã tận tình giúp đỡ gia đình tìm được con bị lạc.