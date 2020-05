Tiêu thụ điện tăng cao cùng nắng nóng

13:20 22/05/2020 0 PV

ANTD.VN - Thủ đô Hà Nội đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, thế nhưng với hiệu ứng nhà kính và các khối bê tông, tòa nhà cao tầng đã khiến mức nhiệt trong ngày tại Hà Nội vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí nhiệt độ đo được tại mặt đường ngày 21/5 còn lên đến hơn 55 độ C. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cũng làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.