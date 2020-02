Thực phẩm tăng cường sức đề kháng phòng chống dịch Corona

ANTD.VN - Dịch bệnh viêm phổi do virus Corona chủng mới đang diễn biến phức tạp, nhưng lại chưa có thuốc đặc trị đối với virus, không có vaccine phòng ngừa. Do vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể để chống lại virus gây bệnh.

Cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể để chống lại virus Corona

Giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng chủ yếu là tăng vitamin C, ăn uống các thực phẩm có chứa hàm lượng vitamin C cao.

Hoa quả giàu vitamin C: Vitamin C là hoạt chất chống lại bệnh cúm hiệu quả, có thể rút ngắn thời gian cơ thể nhiễm lạnh và ngăn ngừa bệnh tật. Bạn có thể bổ sung vitamin C từ các loại quả họ cam quýt, kiwi, xoài... hoặc thường xuyên uống nước ép trái cây cũng giúp tăng cường sức đề kháng hiệu quả.

Súp lơ xanh: Là loại thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, bao gồm: vitamin A, C, E, chất xơ và các chất chống oxy hóa khác.

Tỏi: Việc tiêu thụ tỏi có thể giúp giảm huyết áp, làm chậm quá trình xơ cứng động mạch. Ngoài ra, tỏi còn chứa rất nhiều vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, từ đó giúp nâng cao sức đề kháng da.

Gừng: Là thực phẩm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Ngoài ra gừng giúp giảm viêm, giảm đau, giúp ngăn ngừa, điều trị các bệnh viêm nhiễm khác.

Nghệ: Có tác dụng kháng viêm trong rất nhiều bài thuốc. Ngoài ra, hàm lượng curcumin cao có trong nghệ còn giúp chống cảm cúm.

Cải bó xôi (rau chân vịt): Cải bó xôi nằm trong danh sách các loại thực phẩm giúp tăng sức đề kháng bởi loại rau này không chỉ giàu vitamin C mà còn có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và beta carotene. Đây là những chất có tác dụng giúp tăng khả năng chống viêm cho hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể, làm tăng sức đề kháng da.

Ớt chuông đỏ: Ngoài các loại trái cây họ cam quýt, ớt chuông cũng là một nguồn cung cấp vitamin C rất dồi dào. Thậm chí, lượng vitamin C có trong ớt chuông đỏ nhiều hơn gấp đôi so với lượng vitamin C có trong các loại trái cây họ cam, quýt. Ớt chuông còn rất giàu beta carotene, một dưỡng chất không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể mà còn giúp tăng sức đề kháng tự nhiên của da giúp chống lại các tác nhân gây hại.

Đu đủ: Theo nhiều nghiên cứu, loại trái cây này chứa đến 224% lượng vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày. Đu đủ còn có chứa papain, một loại enzyme tiêu hóa có tác dụng chống viêm. Ngoài ra, đây còn là nguồn cung cấp kali, vitamin B và axit folic, những dưỡng chất có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Các loại thủy hải sản có vỏ: Kẽm là vi chất mà cơ thể chúng ta rất cần để các tế bào miễn dịch có thể hoạt động tối ưu. Một số loài động vật có vỏ có chứa nhiều kẽm mà bạn nên thêm vào chế độ ăn là cua, sò, tôm hùm, hàu...

Thịt bò: Hàm lượng kẽm dồi dào trong thịt bò giúp tăng cường các tế bào bạch cầu và hệ miễn dịch, giúp phòng chống và tiêu diệt các vi khuẩn vô cùng hiệu quả. Đặc biệt là các virus mang bệnh xâm nhập vào cơ thể, trong đó virus Corona.

Nấm: Theo khoa học, trong nấm chứa các axit béo không bão hòa và một hàm lượng lớn ergosterol và fungistero. Những hoạt chất này sẽ chuyển hóa thành vitamin D, giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cúm, các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là virus corona hiệu quả.

Để tăng cường đề kháng chống lại dịch bệnh diễn biến phức tạp, bạn cũng nên lưu ý uống nhiều nước, giữ ấm cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ và đặc biệt cắt giảm thực đơn các món chiên, nướng. Những loại thực phẩm này có thể gây viêm trong cơ thể và làm suy yếu hệ thống miễn dịch.