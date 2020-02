Thực hư thông tin virus Corona có thể lây truyền khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng?

ANTD.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, những người đã có triệu chứng bệnh Covid-19 mới là nguồn lây bệnh chính.

Người bệnh nhiễm Covid-19 đã có triệu chứng mới là nguồn lây chính

Thông tin người nhiễm virus Corona (Covd-19) có thể lây truyền bệnh cho người khác ngay từ khi người nhiễm này vẫn khỏe mạnh và chưa hề có triệu chứng gì khiến dư luận không khỏi lo lắng.

Cung cấp thông tin mới nhất về vấn đề này, WHO cho biết, việc xác định thời gian người bị nhiễm virus truyền bệnh cho những người khác là hết sức quan trọng để kiểm soát dịch bệnh. Theo đó, bệnh án chi tiết của những người bị nhiễm bệnh Covid-19 có chứa những thông tin cần thiết giúp xác định thời gian lây nhiễm của loại virus mới này.

“Những báo cáo gần đây cho thấy những người bị nhiễm COVID-19 có thể lây bệnh sang cho những người khác ngay cả khi chưa có những triệu chứng rõ ràng. Mặc dù vậy, những dữ liệu hiện có chỉ ra rằng những người có triệu chứng mới là nguồn lây bệnh chính” – thông cáo từ WHO nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến vấn đề này, do triệu chứng của bệnh Covid-19 với các bệnh cảm cúm hoặc cảm lạnh thông thường khá giống nhau, đều có sốt, ho, sổ mũi, vậy làm thế nào để nhận biết sớm được mình bị cảm cúm hay mắc Covid-19 để đi khám, cách ly kịp thời?

WHO cung cấp thông tin cho biết, bệnh do Covid-19 với cảm cúm hay cảm lạnh thông thường do các loại virus khác nhau gây ra nhưng lại có nhiều triệu chứng giống nhau, vì thế rất khó chẩn đoán bệnh nếu chỉ dựa vào các triệu chứng. Để xác định các ca nhiễm virus Covid-19 cần đến các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

WHO khuyến cáo những người bị ho dai dẳng, sốt và cảm thấy khó thở nên đi khám sớm. Người bệnh cũng nên kể cho nhân viên y tế biết nếu có đi tới vùng dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày trước khi các triệu chứng xuất hiện, hoặc nếu có tiếp xúc gần với một người bị ốm và có những triệu chứng về hô hấp.