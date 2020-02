ANTD.VN - Kính gửi: Giám đốc CATP Hà Nội / Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội / Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô / Đội Cảnh sát Giao thông số 6, Phòng CSGT - CATP Hà Nội

Chị Nguyễn Thùy Linh vui mừng được nhận lại tài sản đánh rơi

Tôi tên là: Nguyễn Thùy Linh; sinh năm 1992; Địa chỉ thường trú: TDP số 6 - Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Tôi viết thư cảm ơn về việc như sau:

Lúc 16h30 ngày 17-2-2020 tôi điều khiển xe máy đi từ phố Hoàng Đạo Thúy đến tòa nhà Sông Đà, khi đi tôi có để một túi xách vải ở chỗ để chân, khi đến nơi thì phát hiện bị mất túi, trong túi có nhiều giấy tờ và số tiền 45.800.000 đồng.

Tôi có quay lại đoạn đường trên để tìm nhưng không thấy. Về đến nhà thì nhận được điện thoại từ người thân ở quê gọi ra là có Công an ngoài Hà Nội gọi xác minh thông tin theo giấy tờ. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin và liên lạc từ công an, tôi được biết đồng chí Nguyễn Đức Linh - Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội là người nhặt được chiếc túi tôi đánh rơi. Sau đó, đồng chí Linh đã trao trả cho tôi đầy đủ giấy tờ và số tiền.

Tôi viết thư này cảm ơn ông Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Trưởng phòng CSGT, Đội Cảnh sát Giao thông số 6 và đồng chí Nguyễn Đức Linh vì nhờ đồng chí tôi đã nhận lại được số tiền, tài sản rất lớn và nhiều giấy tờ quan trọng.

Tôi rất biết ơn các đồng chí và lực lượng Công an nhân dân đã có tấm lòng tốt vì nhân dân. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 17-2-2020