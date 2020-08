Thời điểm nào sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2?

Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT chri được tổ chức khi dịch Covid-19 được kiểm soát

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là 26.308 chiếm tỷ lệ 2.92% của các Hội đồng thi.

Các thí sinh này bao gồm thí sinh thuộc diện F1, F2 cũng như các thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do thực hiện cách ly xã hội.

Trả lời về thời điểm tổ chức thi đợt 2, ông Mai Văn Trinh cho biết, tinh thần chung là phải dựa vào thời điểm dịch Covid-19 được khống chế do địa phương yêu cầu. "Thời gian tổ chức thi do các địa phương đề xuất sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi" - ông Trinh khẳng định.

Về phương thức tổ chức thi, ông Trinh chia sẻ, một số địa phương chỉ có 1, 2 thí sinh phải thi đợt 2 nên đã có ý kiến đề xuất ghép chung giữa các địa phương. "Dù tổ chức thời điểm nào thì cũng phải đảm bảo tổ chức kỳ thi công bằng đúng quy chế, nhưng đặt quyền lợi của thí sinh lên trên hết. Căn cứ tình hình cụ thể lúc đó, các địa phương sẽ có phương án cụ thể có thể ghép hội đồng thi" - ông Trinh nhấn mạnh.

Về đề thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, đề thi tới đây sẽ có độ khó tương đương với đợt 1 để đảm bảo quyền lợi công bằng giữa thí sinh các đợt thi.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.