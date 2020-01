Thời điểm, căn cứ nào để Việt Nam ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch viêm phổi Vũ Hán?

10:17 31/01/2020 0 H.L

ANTD.VN -Rạng sáng nay 31/1, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp do chủng virus Corona mới (2019nCoV) gây ra. Do vậy, điều được nhiều người dân quan tâm hiện nay là khi nào Việt Nam ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch viêm phổi Vũ Hán?