Thi vào lớp 10 Hà Nội: Kết thúc môn thi đầu tiên, thí sinh vỡ òa vì "trúng tủ"

Báo cáo nhanh từ Sở GD-ĐT Hà Nội, công tác tổ chức kỳ thi tại 100% điểm thi đều bảo đảm đúng yêu cầu về tiến độ, không phát hiện sự cố

Nắng nóng cũng không gây khó dễ với gần 90.000 thí sinh Thủ đô trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Đúng như khẳng định của lãnh đạo Sở GD-ĐT, kỳ thi đặc biệt năm nay do ảnh hưởng của Covid-19 nên đề thi và môn thi đều được giảm tải. Có lẽ vì vậy, đề thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của thí sinh Hà Nội được đánh giá là không khó và không ít thí sinh tự đánh giá sẽ được 8 điểm.

Đúng 10h sáng 17/7, thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm đã ra khỏi phòng thi. Lê Vũ Ngân Hà, học sinh trường THCS Tây Sơn rất tự tin dự báo, em có thể đạt từ 7,5 đến 8 điểm vì câu 6,5 điểm hỏi về tác phẩm Viếng Lăng Bác đã nằm trong dự đoán và ôn tập khá kỹ.

Thí sinh Lê Vũ Ngân Hà nhận định đề thi Ngữ văn năm nay không đánh đố thí sinh

Lê Vũ Ngân Hà cũng cho biết, mặc dù câu nghị luận xã hội không nằm trong dự kiến nhưng không khó với học sinh. "Đề thi đề cập đến cách ứng xử phản ánh nhân cách của mỗi người thông qua một văn bản trong sách giáo khoa lớp 9 tập 1 nói về một danh tướng sau khi thành công đã đến thăm thầy giáo cũ và tự nhận mọi thành công của mình hôm nay là đều nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào..." - cách đặt vấn đề không đánh đố và dễ bình luận đối với học sinh lớp 9.

Thực tế, trước giờ thi chính thức môn thi này, tác phẩm Viếng Lăng Bác đã được dự đoán và bình chọn rất nhiều trên các diễn đàn và mạng xã hội. Riêng với đề nghị luận xã hội, nhiều người còn cho rằng đề thi sẽ đề cập đến vấn đề liên quan đến dịch Covid-19, một đề tài thời sự rất nóng trong thời gian này.

Chia sẻ về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo nhanh từ 172 điểm thi trên địa bàn thành phố, tính đến 9h, công tác tổ chức kỳ thi tại 100% điểm thi đều bảo đảm đúng yêu cầu về tiến độ.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi và các khu vực xung quanh điểm thi được duy trì nghiêm túc. Toàn thành phố chưa ghi nhận sự cố đặc biệt nào. Việc giữ nghiêm kỷ luật phòng thi tiếp tục được quán triệt tới tất cả thành viên tham gia tổ chức kỳ thi ở mọi khâu, với tinh thần quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thực chất.

Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội, các cấp chính quyền, các nhà trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi, chọn điểm thi đặt tại các trường có cơ sở vật chất khang trang.

Về cơ bản, các phòng thi đều có máy điều hòa nhiệt độ; cán bộ, giáo viên được điều động tham gia kỳ thi đều có tinh thần trách nhiệm cao... Đây là những điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, bảo đảm cho kết quả kỳ thi chính xác và thực chất. Vì vậy, các thí sinh hãy tự tin và yên tâm làm bài, đồng thời nghiêm túc chấp hành quy chế thi.