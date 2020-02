Thêm trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Nam Từ Liêm

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội

Tính đến 8h sáng nay, cập nhật mới nhất từ hệ thống giám sát của Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân mắc viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) trên thế giới đã tăng lên 60.017 người mắc, 1.355 người tử vong (1.533 tại Trung Quốc lục địa).

Như vậy, so với ngày 12-2, chỉ sau 1 đêm, số ca tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc đã tăng vọt lên 242 trường hợp, số tăng cao nhất sau 1 ngày kể từ khi dịch do virus Corona bùng phát tại thành phố Vũ Hán của quốc gia này.

Tại Việt Nam, tính đến 8h sáng nay, có 15 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận, trong đó 7 ca đã điều trị khỏi và xuất viện. Hiện còn 82 trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm virus Corona.

Riêng tại Hà Nội hiện vẫn chưa có bệnh nhân nhiễm Covid 2019.

Tuy nhiên, nếu như ngày hôm qua (12-2) chỉ còn 2 trường hợp nghi nhiễm được cách ly theo dõi y tế thì đến sáng nay đã có thêm 1 ca nghi nhiễm mới được ghi nhận tại quận Nam Từ Liêm. Ngoài ra, còn 737 người khác đến từ vùng dịch đang được giám sát y tế.