Thắp sáng niềm vui đón Tết cho bà con xã Đăk Ơ

07:38 14/01/2020 0 MH

ANTD.VN - Vào hai ngày 11 và 12-1-2020, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp cùng Dự án Liter of light Việt Nam tổ chức chương trình “Tết An Bình – Liter of Light 2020” và trao tặng hệ thống đèn năng lượng mặt trời trị giá gần 400 triệu đồng tại 5 thôn nghèo thiếu điện tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước).