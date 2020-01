Tết Canh tý 2020 "chơi" hoa gì cho nhiều may mắn và tài lộc

ANTD.VN - Cứ đến dịp Tết đến xuân về, nhà nhà lại tưng bừng, nhộn nhịp chọn lựa những loài hoa, loài cây cảnh không chỉ mang vẻ đẹp tuyệt mỹ để trang trí nhà cửa, mà nó còn tượng trưng cho những may mắn, những điều tươi mới, đầy sức sống, hạnh phúc và thành công sẽ đến với gia chủ cùng toàn thể thành viên trong gia đình. Dưới đây là một số loài hoa mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong này Tết mà bạn có thể tham khảo.

Nụ Tầm xuân

Nụ Tầm xuân hay còn gọi là Liễu tơ (danh pháp khoa học là Rosa canina), có nguồn gốc từ Châu Âu, Tây Bắc Phi và Tây Á. Nụ hoa có màu hồng dịu, mọc nhiều và trải dài theo chiều nách lá, đặc biệt, khi chín nụ hoa sẽ biến đổi thành quả màu cam đỏ. Đây như một biểu tượng cho sự phồn thịnh, sung túc, no đủ, con đàn cháu đống...

Tầm xuân biểu tượng cho sự sinh sôi, nảy nở, con đàn cháu đống và may mắn, bình an

Tầm xuân được cắt ra từ một loài cây bụi, sớm rụng lá, có chiều cao từ 1 – 5 m, nhiều móc nhọn và chính điều này sẽ giúp chúng “sống sót” một cách dễ dàng và lâu dài hơn. Khi hoa nở sẽ bung ra những sợi tơ mềm, nhẹ nhàng, mộc mạc mà quyễn rũ vô cùng!

Tựu chung lại, nụ Tầm xuân mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy lộc, mang lại nhiều may mắn, bình an cho gia chủ trong dịp đầu xuân năm mới. Đây là lí do khiến nụ Tầm xuân ngày càng được người dân cả nước ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong những ngày lễ lớn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hoa đào

Có thể nói, hoa Đào là loài hoa truyền thống và không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhắc đến hoa Đào, người ta thường nghĩ tới sự sinh sôi, nảy nở, nhân duyên hay nghị lực kiên cường. Bởi, hoa Đào từ lâu được xem là tinh hoa của ngũ hành, tượng trưng cho sự may mắn, thuận lợi, đổi mới và phát triển mạnh mẽ.

Hoa Đào là loài hoa truyền thống và không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về

Cây phát tài, phát lộc

Cây phát tài còn được biết đến với một số tên gọi khác như cây phất dụ, cây phát lộc, cây may mắn hay trúc may mắn. Cây có nguồn gốc từ Tây Phi, Tanzania và Zambia, cho đến nay nó đã lan rộng và phổ biến ở khắp mọi nơi, trở thành một nét văn hóa của nhiều nước trên thế giới.

Giống như tên gọi của nó, cây phát tài mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, tiền tài và thành công. Đặc biệt, loài hoa xinh đẹp này có sức sống rất bền bỉ, có khả năng thanh lọc không khí, bởi nó hấp thụ cacbonic và nhả oxy. Nếu bạn đặt cây này trong nhà hay trong phòng khách vào ngày đầu xuân, thì chắc chắn nó sẽ đem đến cho gia chủ nhiều sức khỏe, những điều an lành, tăng cường năng lượng tích cực.

Cây phát tài mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, tiền tài và thành công

Vì vậy, ngôi nhà sẽ trở nên mát mẻ, thoáng mát, gia chủ sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ, cuộc sống sẽ thảnh thơi, bình an hơn. Sự nghiệp từ đó cũng suôn sẻ, phát triển mạnh mẽ và gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Đặc biệt, người ta thường mua cây dựa trên các tiêu chí về ý nghĩa như hai cành tượng trưng cho tình yêu, ba cành biểu tượng cho hạnh phúc, năm cành là dành cho sức khỏe, tám cành mong cầu về phúc lộc, hay chín cành hy vọng về sự may mắn, trọn vẹn.

Hoa phong lan

Không phải tự nhiên, phong lan lại được người ta gọi với một cái tên đầy trọng vọng và kiêu kỳ - “Nữ hoàng” của các loài hoa. Có lẽ là bởi, phong lan mang sắc đẹp và hương thơm của một loài hoa quý tộc, sự kiêu hãnh, đài cát mà quyến rũ đầy nữ tính. Nó biểu tượng cho trí tuệ, sự thuần khiết, thanh lịch. Đồng thời, phong lan còn đại diện cho sự khiêm nhường và tình yêu vĩnh cửu, trọn vẹn.

Phong lan mang vẻ đẹp kiêu sa, quý phái, tượng trưng cho

Vậy nên, người ta thường “săn lùng” các loài hoa phong lan quý hiếm để trang trí cho ngôi nhà vào dịp Tết đến xuân về để mong cầu những điều may mắn, tiền tài, bình an và sự đầy đủ sẽ đến với gia đình trong năm mới, dù cho có những loài hoa phong lan lên đến hàng trăm triệu đồng.

Dân gian thường quan niệm rằng, hoa quy tụ tất cả những điều quý giá, những túy hoa của đất trời. Vì thế, người ta thường dành sự chỉnh chu, chân thành và cẩn thận trong việc chọn lựa từng loại hoa trang trí cho ngôi nhà, để hy vọng những điều may mắn tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình trong năm mới.