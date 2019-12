Tập đoàn Điện lực: Các nhà máy nhiệt điện than không phải tác nhân gây ô nhiễm không khí Hà Nội

ANTD.VN - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: “Thông tin về việc ô nhiễm không khí tại Thủ đô do các nhà máy nhiệt điện phía Đông là không chính xác”.

EVN khẳng định các nhà máy nhiệt điện than của EVN không phải tác nhân gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội những ngày qua

Phản hồi về thông tin không khí Hà Nội ô nhiễm do ảnh hưởng từ các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) của EVN, ngày 18-12, đại diện EVN cho biết, các NMNĐ của EVN và các NMNĐ khác ở phía Bắc đều nằm ở khu vực phía Đông của thành phố Hà Nội với khoảng cách lớn từ 60-200km.

Theo EVN, luồng gió từ Đông, Đông Nam là hướng đưa không khí từ phía Đông Nam vào trong đồng bằng nhưng cũng mang theo luồng không khí sạch từ biển vào, sẽ tạo khả năng khuếch tán tốt. Mặc khác, có thể dễ nhận thấy, chỉ có khu vực Thủ đô Hà Nội có chỉ số bụi xấu, còn lại các tỉnh thành phố khác ở phía Bắc, thậm chí gần về phía các nhà máy nhiệt điện hơn nhưng đều không có chỉ số bụi xấu.

Theo thông tin từ Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, các ngày Hà Nội ô nhiễm đều có điều kiện khí tượng không thuận lợi. Cụ thể, đêm và ngày không có mưa, lặng gió (tốc độ gió thấp từ 0.1-2m/s), hướng gió không cụ thể (gió quẩn), ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng cao về đêm trời dịu mát nhiệt độ giảm mạnh, sáng sớm luôn xuất hiện một lớp sương mù bao phủ toàn thành phố.

“Điều này cho thấy rằng, quy kết ô nhiễm không khí tại Thủ đô do các nhà máy nhiệt điện phía Đông là không chính xác. Trong điều kiện lặng gió hoặc hướng gió quẩn, nhiệt độ cao, sương mù bao phù thành phố, thì gần như không thể xuất hiện sự đóng góp ô nhiễm bụi của các nhà máy nhiệt điện từ phía Đông ở khoảng cách 60-200km”- EVN khẳng định.

Cũng theo EVN, các nhà máy nhiệt điện của EVN đều có đánh giá tác động môi trường và đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. Theo EVN, mức độ ảnh hưởng lớn nhất của nồng độ bụi (khoảng 30 mg/m3 đối với tổng bụi TSP và 10 mg/m3 bụi mịn PM10) thường xuất hiện ở khoảng cách nhà máy từ 2,6-2,8 km và giảm rất nhanh ở các khoảng cách xa hơn so với nhà máy.

Tại khoảng cách từ 5- 10km trở lên, nồng độ bụi do tác động của NMNĐ gần như không còn ảnh hưởng (tăng thêm 1-5 mg/m3 so với quy chuẩn là 200 mg/m3 ). Hiện nay, EVN đang sở hữu và vận hành một số nhà máy nhiệt điện than, trong đó có các nhà máy tại miền Bắc cách từ 60-210km về phía Đông của Hà Nội, các nhà máy tại miền Nam cách TP Hồ Chí Minh từ 200-300km.

“Để đảm bảo giảm tối thiểu nồng độ bụi phát thải ra ngoài môi trường, tất cả các nhà máy nhiệt điện than của EVN (12/12) đều đã đầu tư và lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) với hiệu suất xử lý bụi đạt trên 99,6%”- EVN cho hay.

Số liệu quan trắc nồng độ bụi phát thải trong các nhà máy gần đây nhất cho thấy, nồng độ bụi trong khí thải trong các ngày từ 1-9 đến 5-10-2019 đều ở mức thấp đáp ứng QCVN 22:20009/BTNMT và tuân thủ theo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt. Các số liệu trên cũng đều tương đương với kết quả quan trắc phát thải nồng độ bụi trong các ngày cách đây 3–6 tháng và không có dấu hiệu gia tăng nồng độ bụi phát thải.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng khí thải điện than đang tác động mạnh tới ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng về việc này.