Tạo nhịp ‘ổn định bình thường mới’ về trật tự đô thị - giao thông tại khu Linh Đàm

ANTD.VN - Trong ngày 22-7, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, phối hợp với các đơn vị chức năng đã lập biên bản xử lý khoảng 20 trường hợp ô tô, mô tô, hàng quán chiếm dụng vỉa hè…trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người dân về trật tự giao thông – đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, thiết lập trạng thái “ổn định bình thường mới” về lĩnh vực giao thông – đô thị…đó là yêu cầu, quyết tâm được ban chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt đặt ra, khi xây dựng Kế hoạch “Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn”, bắt đầu triển khai từ ngày 19-7.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý phương tiện dừng đỗ sai quy định

Chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt cho biết, sau thời điểm dịch bệnh Covid-19 không còn diễn biến phức tạp, nhịp sống, sinh hoạt, lao động của người dân đang dần trở lại bình thường. Trong bối cảnh ấy, vi phạm trật tự giao thông – đô thị trên địa bàn phường có dấu hiệu “nóng” trở lại.

Thực hiện chỉ đạo của Công an quận và cấp ủy, chính quyền cơ sở, Công an phường Hoàng Liệt đã xây dựng Kế hoạch “Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn”, với một trong những mục tiêu quan trọng là thiết lập trạng thái “ổn định bình thường mới” về lĩnh vực giao thông – đô thị.

Nhiều tuyến vỉa hè trên địa bàn phường Hoàng Liệt đã phong quang (ảnh chụp ngày 22-7)

Bắt tay thực hiện Kế hoạch, Công an phường đã tham mưu đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng vào cuộc, đặc biệt có chung nhận thức, quyết tâm xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự giao thông – đô thị trên toàn địa bàn. Xác định vai trò chủ công, Công an phường Hoàng Liệt đã tiến hành tái điều tra cơ bản, xác định rõ thực trạng vi phạm, những tuyến – điểm “nóng”, từ đó xây dựng kế hoạch phối hợp với đội CSGT-TT Công an quận, lực lượng Thanh tra GTVT để nhắc nhở, xử lý.

Công an phường Hoàng Liệt cũng đã tham mưu với Ủy ban nhân dân phường, cử cán bộ phối hợp vào các khu nhà chung cư, trao đổi thống nhất với ban quản lý các khu nhà về việc nêu cao trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân, hộ kinh doanh chấp hành quy định giữ gìn trật tự vỉa hè, lòng đường.

“Công an quận đã yêu cầu đội Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự - giao thông…phối hợp rà soát, xử lý hoạt động trông giữ phương tiện sai phép, không phép; đặc biệt phát hiện sớm, xử lý triệt để hiện tượng, đối tượng có hoạt động “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản xung quanh dịch vụ này”, chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt thông tin.

Công an phường Hoàng Liệt nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè

“Bắt đầu từ ngày 19-7, chúng tôi đã thành lập 3 tổ công tác liên quân chuyên trách đảm bảo trật tự giao thông – đô thị, khép kín địa bàn từ 6h đến 22h. Yêu cầu đặt ra là kiên trì, quyết liệt, bài bản; làm cho đến khi địa bàn thực sự gọn, sạch, văn minh”, chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt khẳng định,

Chia sẻ suy nghĩ với PV ANTĐ, bà Nguyễn Thị Bích Liên, tổ trưởng dân phố 7A phường Hoàng Liệt bày tỏ: “Chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ Kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự đô thị của các đồng chí Công an. Cư trú tại địa bàn nhiều năm, tôi và nhiều người dân hiểu được những khó khăn, áp lực, tồn tại khách quan cũng như chủ quan của phường; nhất là thấy được quyết tâm của các anh Công an. Tôi cho rằng cùng với việc mỗi người dân nêu cao ý thức trách nhiệm, nếu địa bàn phường có sự quan tâm, điều chỉnh của cấp có thẩm quyền về các vấn đề như chợ dân sinh, điểm trông giữ phương tiện…chắc chắn, trật tự giao thông – đô thị của phường sẽ bớt phức tạp”.