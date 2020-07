Tăng gần 68.000 học sinh đầu cấp, Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt trái tuyến

Năm học mới, Hà Nội tiếp tục siết chặt tuyển sinh trái tuyến, hạn chế tối đa với những trường đã đủ chỉ tiêu

Chiều 7/7, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Lê Hồng Chung, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học mới 2020-2021, tuyển sinh đầu cấp Hà Nội sẽ có 168.000 trẻ mẫu giáo (5 tuổi), vào lớp 1 có 167.113 học sinh (tăng 9.565 học sinh so với năm ngoái) và lớp 6 có 135.320 học sinh (tăng 6.298 học sinh so với năm ngoái).



Thống kê từ các quận huyện, năm nay, Hà Nội sẽ tăng 67.594 học sinh các cấp học so với năm học trước với tổng số hơn 2,1 triệu học sinh. Trong khi đó, số trường tăng mới là 44 trường gồm 25 trường công lập và 19 trường tư thục.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Văn Đại cho biết, năm nay, các trường được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến, không tiếp nhận học sinh trái tuyến đối với các cơ sở giáo dục đã đủ chỉ tiêu. Đặc biệt, các trường không được phép tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo An ninh Thủ đô về tình trạng quá tải học sinh tại quận Hoàng Mai dẫn tới việc phải tổ chức học luân phiên tại bậc tiểu học nhiều năm nay, Ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, áp lực trường lớp của quận Hoàng Mai đã giảm nhiều so với các năm trước với việc 6 trường học được xây mới trên địa bàn quận.

"Quận Hoàng Mai có mức tăng dân số mỗi năm tương đương quy mô một phường, trung bình tăng 5.000 học sinh/năm. Do có mức tăng dân số cao như vậy nên vấn đề trường lớp sẽ không thể đáp ứng ngay được mà cần tháo gỡ dần dần. Điều này không chỉ xảy ra ở quận Hoàng Mai mà còn là tình trạng chung của nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố” – ông Học cho biết.