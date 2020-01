Tăng cường giám sát chấm thi THPT quốc gia 2020

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra lấy ý kiến cho dự thảo thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi THPT quốc gia 2020 và xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo Thông tư số 04/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 04/2018 và thông tư 03/2019 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Trong đó, đáng chú ý là quy định bổ sung trường hợp thí sinh bị hủy bỏ kết quả thi. Theo dự thảo này, những thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sẽ bị hủy bỏ kết quả thi.

Theo quy định năm 2019, có 3 trường hợp bị hủy kết quả thi. Thứ nhất là thí sinh có 2 bài thi trở lên bị điểm 0 do phạm lỗi theo quy định. Thứ hai là thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi. Thứ ba là thí sinh để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp; dùng bài của người khác để nộp.

Kỳ thi THPTQG 2020 sẽ được bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường an toàn, chống gian lận thi cử

Đặc biệt đối với việc bảo đảm an toàn bài thi, chấm thi, Bộ GD-ĐT bổ sung yêu cầu về khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng Công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải bảo đảm an toàn, chắc chắn, có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày, ngoài ra còn có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày, có 1 cán bộ của trường ĐH, CĐ làm nhiệm vụ tại điểm thi (phó trưởng điểm thi hoặc thư ký) trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi.



Riêng trong các ngày thi, thời gian trực tại phòng của cán bộ của trường ĐH, CĐ được tính kể từ thời điểm kết thúc công việc buổi thi cuối ngày thi trước đến thời điểm bắt đầu công việc buổi thi thứ nhất của ngày thi sau.

Nếu như trước đây, tổ giám sát của ban chấm thi trắc nghiệm chỉ 3 người thì theo dự thảo tổ này tăng lên ít nhất năm người. Tổ trưởng là lãnh đạo phòng/ban của trường ĐH, CĐ; 4 thành viên là viên chức trường ĐH, CĐ và công chức các sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh có bài thi được chấm.

Tổ giám sát làm việc độc lập với các tổ chuyên môn khác, có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo quản bài thi tại phòng chấm thi. Nếu thấy có bất thường, tổ giám sát phải báo cáo trưởng ban để dừng quá trình chấm thi và đề nghị trưởng ban xác minh, xử lý trước khi tiếp tục.