Tăng cường 11 tổ chữa cháy tại các phường trên địa bàn quận Thanh Xuân

ANTD.VN - Nhằm phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và tiếp cận, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả khi phát hiện có cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, ngày 24-7, Công an quận Thanh Xuân đã triển khai ra mắt 11 tổ chữa cháy do Công an phường quản lý.

Xe máy chữa cháy có máy bơm theo sau tiếp cận ngõ nhỏ, phố nhỏ xử lý nhanh cháy ban đầu

Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-CAHN-PX01-PC07 ngày 03/10/2019 của Công an TP Hà Nội về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng công an phường, Công an quận Thanh Xuân đã triển khai lễ ra mắt 11 tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc lực lượng Công an 11 phường trên địa bàn quận.



Để triển khai có hiệu quả kế hoạch, UBND quận Thanh Xuân đã cấp kinh phí và tổ chức gói thầu mua 22 xe mô tô đã được cải tiến và các phương tiện PCCC&CNCH được cấp theo xe phục vụ cấp phát cho Công an 11 phường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ: “Bám sát chủ trương của Bộ Công an “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, xác định Công an cấp xã, phường là lực lượng nòng cốt, bám sát cơ sở, thông thuộc địa bàn, nắm rõ tình hình tại các cơ sở, khu dân cư trong phạm vi địa bàn cấp xã phụ trách, vì vậy mà có thể nắm rõ cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ đan xen trong khu dân cư, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh... lực lượng này cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nắm chắc và quản lý toàn diện các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn; trường hợp trên địa bàn có sự cố về cháy, nổ xảy ra đây sẽ là lực lượng có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận hiện trường sớm, ngay từ ban đầu để xử lý kịp thời và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp của thành phố trong công tác xử lý các vụ việc lớn, phức tạp, từ đó giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra”.

11 tổ chữa cháy tại 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân là cánh tay nối dài, hiệu quả trong công tác PCCC

Trước đó, để nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý Nhà nước về công tác PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với 2.197 đồng chí là Cảnh sát khu vực và Công an phụ trách xã thuộc Công an TP Hà Nội.

Cũng theo đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội, xác định rõ địa bàn quan trọng, Công an quận Thanh Xuân và Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức thực hiện thí điểm ra mắt các tổ chữa cháy tại địa bàn phường, sau đó sẽ có tổng kết, đánh giá tiến tới triển khai nhân rộng mô hình ra toàn thành phố.