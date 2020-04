Tấm lòng thơm thảo của phường Yên Sở trong "mùa dịch" Covid-19

Khuôn viên trường THCS Yên Sở, sáng nay (18-4), bỗng tấp nập, phấn khởi. Khoảng sân rộng được bố trí hợp lý, đủ khoảng cách để mỗi người dân khi đến nhận những phần quà từ thiện, an toàn hơn trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

500 phần quà được trao phát đến các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn

Thoáng cái 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Đông nhưng trật tự. Đọc được những ánh mắt hạnh phúc, tri ân của người dân Yên Sở đến cán bộ, chính quyền phường. Gạo, mỳ tôm, dầu ăn...những nhu yếu phẩm ấy ngày thường vốn dĩ...bình thường; nhưng trong “mùa” dịch bệnh này, đã trở nên hết sức trân quý. Càng quý hơn, 500 phần quà ấy đến từ tấm lòng những nhà hảo tâm, từ đề xuất, đóng góp của Công an phường, rồi được sự ủng hộ, tạo điều kiện hết sức của cấp ủy đảng, chính quyền, và trực tiếp Mặt trận Tổ quốc đảm trách vai trò cầu nối tới các hộ dân, cá nhân gặp khó khăn thời điểm dịch bệnh.

Thêm những thông tin tích cực được Thiếu tá Nguyễn Văn Tĩnh – Trưởng Công an phường chia sẻ: “Đến thời điểm này, phường đã cơ bản đảm bảo an toàn, yên tâm trước các trường hợp F0, F1; không phát sinh trường hợp mới. Thời gian qua, địa bàn không xảy ra phạm pháp hình sự; cùng với việc làm tốt công tác Công an, chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng dồn lực giúp đỡ nhân dân, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng quan điểm với đồng chí Trưởng Công an phường, ông Lương Đăng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường bày tỏ: “Cuộc chiến diệt giặc Covid có thể còn kéo dài, nhưng với tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Công an nói riêng, tôi tin, chúng ta sẽ sớm chiến thắng”.