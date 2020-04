Tài trợ 100% cho trẻ Mầm non và Tiểu học học Toán, Tiếng Việt tại nhà

ANTD.VN - Trẻ mầm non và tiểu học có thể học toán và tiếng Việt miễn phí tại nhà trong thời điểm các trường học phải đóng cửa lâu dài vì Covid-19 thông qua ứng dụng học Toán Monkey Math và Tiếng Việt VMonkey.

Với mong muốn giúp ba mẹ có thể cho con học tập, ôn luyện và củng cố kiến thức hai môn học cơ bản của bậc Mầm non và Tiểu học là Toán và Tiếng Việt tại nhà trong kỳ nghỉ dài do dịch Covid-19, CEO Monkey Việt Nam - ông Đào Xuân Hoàng, quyết định tài trợ 100% ứng dụng học Toán Monkey Math và Tiếng Việt VMonkey cho học sinh Mầm non và Tiểu học khắp cả nước.

Cụ thể, phụ huynh có thể tải miễn phí hai ứng dụng giáo dục này của Monkey tại website: http://mienphi.monkey.edu.vn/ và cho con học trên các thiết bị điện thoại, ipad, máy tính. Monkey sẽ cung cấp miễn phí tất cả các bài học của Monkey Math và VMonkey - cho đến khi nào trẻ em trên cả nước có thể quay trở lại trường. Hai chương trình học đều được xây dựng với nội dung bám sát khung Chương trình Giáo dục Phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho học sinh Mầm non và Tiểu học.

Với định hướng mới cho môn Toán cấp Mầm non & Tiểu học của Bộ GD&ĐT, các bài học của Monkey Math được cấu trúc theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, để giúp các bạn nhỏ hiểu được bản chất và ý nghĩa của môn Toán.

Học sinh sẽ không chỉ được học các khái niệm, công cụ của Toán học, mà quan trọng hơn là phát triển năng lực và kỹ năng, đồng thời tăng cường thực hành, trải nghiệm thông qua các trò chơi, hoạt động tương tác sinh động, hấp dẫn và giàu tính thực tiễn trong các bài học của Monkey Math.

VMonkey là ứng dụng Rèn Kỹ năng Nghe - Đọc hiểu cho trẻ Mầm non & Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Đây là thành quả sau hơn 2 năm của đội ngũ chuyên gia Monkey cùng chị Phan Hồ Điệp (mẹ Nhật Nam) - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội với vai trò Giám đốc Dự án.

Monkey Math và VMonkey là hai trong bốn ứng dụng giáo dục cho trẻ 0 - 10 tuổi đến từ nhà sáng lập Monkey Junior từng đạt Giải Nhất Sáng kiến Toàn cầu do Tổng thống Mỹ trao tặng