Sun Life Việt Nam hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng trong giai đoạn dịch nCoV

Theo đó, khi khách hàng Sun Life Việt Nam là người được bảo hiểm không may nhiễm virus nCoV sẽ được hỗ trợ nhận gấp đôi (200%) quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện (tất cả các trường hợp nằm viện hoặc điều trị do nhiễm virus nCoV sẽ được xem là nằm viện tại Khoa Chăm sóc đặc biệt); khách hàng tham gia bảo hiểm bổ sung hỗ trợ viện phí sẽ được hưởng quyền lợi bằng 200% quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện. Ưu tiên giải quyết quyền lợi bảo hiểm liên quan đến việc nhiễm virus nCoV trong thời gian nhanh nhất với thủ tục đơn giản. Khôi phục hiệu lực hợp đồng với thủ tục đơn giản nhất đối với các hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực do chậm trễ đóng phí vì người được bảo hiểm nằm viện do nhiễm virus nCoV đơn thuần.

Sun life Việt Nam hỗ trợ đặc biệt khách hàng

Ngoài ra, miễn áp dụng thời gian chờ và thời gian loại trừ đối với các quyền lợi bảo hiểm liên quan đến hỗ trợ viện phí, bệnh hiểm nghèo do nhiễm virus nCoV.

Theo đại diện công ty, chương trình hỗ trợ đặc biệt này áp dụng cho tất cả khách hàng là người được bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm được phát hành trước khi người được bảo hiểm bị chẩn đoán nhiễm virus nCoV và có sự kiện bảo hiểm liên quan đến virus nCoV xảy ra trước ngày 31/3/2020.

Bên cạnh đó, Sun Life Việt Nam vẫn cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy tắc và điều khoản sản phẩm trong trường hợp sư kiện bảo hiểm có liên quan đến việc nằm viện/điều trị do nhiễm nCoV, bao gồm quyền lợi tử vong, quyền lợi liên quan đến bệnh hiểm nghèo và nằm viện.