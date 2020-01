Sơn Hà mở rộng đầu tư vào năng lượng sạch, đề cao trách nhiệm xã hội

Năm 2019, Tập đoàn Sơn Hà lần thứ hai vinh danh “Thương hiệu quốc gia”, song hành cùng các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Doanh nhân Lê Vĩnh Sơn – nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn cho biết hướng phát triển tiếp theo của Sơn Hà: “Chúng tôi cam kết sẽ không tham gia đầu tư vào các ngành nghề xâm phạm tài nguyên, gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân Việt Nam. Sơn Hà sẽ mở rộng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch và cung cấp các giải pháp về môi trường sống. Sơn Hà luôn thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào mình”.

Mở đầu cho những tín hiệu đáng mừng trong năm, tháng 1/2019, Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng (SHE) – một cty thành viên của Tập đoàn Sơn Hà đã chính thức lên sàn thành công. Không chỉ dừng lại ở ngành năng lượng sạch, SHE còn tập trung hướng phát triển các sản phẩm nước sạch và khai thác nguồn năng lượng từ rác. Với những chiến lược rõ ràng đó, trong năm 2019, SHE đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng.

Tháng 5/2019, Sơn Hà kí thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Watrec – Thụy Sỹ về phát triển sản phẩm Biogas – biến rác thải thành năng lượng, một sản phẩm mang tính cách mạng môi trường.

Bình nước nóng Sơn Hà ra đời từ tháng 7/2016 với dòng sản phẩm đầu tiên là SHI. Nhờ những cố gắng cải tiến về mặt chất lượng và chế độ hậu mãi, năm 2019, bình nước nóng Sơn Hà đã được bình chọn Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích nhất.

Tháng 9/2019, Sơn Hà thành lập công ty chuyên về xử lý nước thải: SHWE với công nghệ xử lý hiện đại được chuyển giao từ thành phố Gyeongju – Hàn Quốc. Dự kiến, năm 2020, Sơn Hà sẽ áp dụng các công nghệ này tại một số điểm nóng về ô nhiễm nguồn nước.

Thành phố Gyeongju chuyển giao công nghệ xử lý nước thải cho Tập đoàn Sơn Hà – Việt Nam

Cũng trong năm 2019, Sơn Hà đã ra mắt công ty điện mặt trời Sơn Hà Solartech nhằm biến ước mơ khai thác tài nguyên mái nhà thành hiện thực với sản phẩm solar rooftop, trong đó tiêu biểu là dòng Free-solar. Dự kiến trong năm 2020, Sơn Hà SolarTech sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển năng lượng mặt trời với mục tiêu sản lượng ước đạt 10MWp.

Tiếp tục phát triển và cung cấp hệ sinh thái sản phẩm đầy đủ cho căn bếp người Việt, với hơn 20 sản phẩm gia dụng và điện gia dụng, Sơn Hà đã thực sự trở thành người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt! Cùng với chất lượng, mức giá của sản phẩm Sơn Hà rất hợp lý, ngay cả phân khúc tiêu dùng thu nhập thấp vẫn có thể dễ dàng sở hữu các thiết bị gia dụng của Sơn Hà.

Không ngừng cải tiến, sản phẩm ống inox công nghiệp Sơn Hà có mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng qua các năm. Năm 2019, sản lượng xuất khẩu ống inox công nghiệp Sơn Hà đạt 11.773 tấn/ năm, doanh thu đạt 647 tỷ đồng/năm và thị trường xuất khẩu tới 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chinh phục được nhiều thị trường khó tính.

Tháng 12/2019, nhờ những áp dụng trong cải tiến sản xuất, tiết kiệm năng lượng, Sơn Hà được UBND TP Hà Nội công nhận danh hiệu “Sử dụng năng lượng xanh đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp”, thể hiện nỗ lực của Tập đoàn trong việc triển khai, áp dụng các hoạt động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và kinh doanh, nhằm giảm thiểu tối đa mức tiêu thụ năng lượng.

Không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, năm 2019, Sơn Hà còn chú trọng chia sẻ trách nhiệm cộng đồng bằng những chương trình an sinh và thiện nguyện hiệu quả. Cụ thể, Tập đoàn đã tặng bình nước nóng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng bồn biogas tại Đông Anh, ủng hộ chuyến công tác Trường Sa của TP Hà Nội…