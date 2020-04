Sau hàng loạt vụ tai nạn, Bộ Công an đề xuất ô tô bắt buộc phải có camera lùi?

10:38 27/04/2020 Huệ Linh

ANTD.VN -Thời gian qua đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người do người điều khiển ô tô thiếu quan sát, bất cẩn lúc lùi xe. Do vậy, tại Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an đề xuất ô tô phải có camera quan sát khi lùi xe.